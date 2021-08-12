12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babanın cezası onandı

Yargıtay, Kayseri'de 12 yaşındaki oğlu Haydar'ı yaramazlık yaptığı için boğarak öldüren Hasan Elmacıoğlu'na verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Olay, 2017 yılında Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Malulen emekli ve bedensel engelli olan 4 çocuk babası Hasan Elmacıoğlu, sürekli yaramazlık yaptığını iddia ettiği 12 yaşındaki oğlu Haydar’ı iple boğarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan baba tutuklandı.

"İstemeden çevreye zarar veriyordu"

‘Nitelikli öldürme’ suçlamasıyla yargılanan Hasan Elmacıoğlu, 2018 yılındaki karar duruşmasında şunları söyledi:

"Mahalleli üstüme çok geldi. Oğlum hiperaktif. Çok uyarmama rağmen insanlara hastalığını anlatamadım. Hastaneye götürdüm. Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne gittim. “Yaşı küçük en iyisi ev” dediler. İlaç verip uyutuyorduk. İstemeden çevreye zarar veriyordu. Bir anda kendimi kaybettim. Pişmanım.

Mahkeme, Elmacıoğlu’nu, ‘alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık ve müşteki avukatları yerel mahkemenin ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği kararlara itiraz ederek, davayı Yargıtay’a taşıdı.

Ceza onandı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası davayı karara bağladı. Kararda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik görülmediği vurgulandı. Sanık avukatının eksik inceleme yapıldığı ve tahrik indirimi yapılması gerektiği yönündeki taleplerinin de yerinde görülmediğini belirtilerek, temyiz itirazlarının esastan reddine karar veren ceza dairesi, davayı oy birliğiyle onayarak karara bağladı. (DHA)