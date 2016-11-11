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12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ı vuran polise 13 yıl 4 ay hapis cezası!

Davada tutuksuz yargılanan polis beraat etti

11 Kasım 2016 23:01

Cizre’de 14 Ocak 2015 tarihinde öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'a ilişkin görülen davada karar çıktı.  Cizre 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan özel harekat polise N.G.'ye 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuksuz yargılanan 3 polise suçu bildirmeme nedeniyle 5'er ay hapis cezası verirken, 1 polis ise beraat etti. 

Cizre'de geçen 14 Ocak 2015 tarihinde Nihat Kazanhan'ın arkadaşlarıyla oynarken başından vurularak ölümüyle ilgili olarak tutuklanan özel harekat polisi Mehmet N.G. ile tutuksuz sanıklar komiser yardımcısı U.İ. ve özel harekat polisleri H.V., O.Ç. ve G.T.'nin yargılanmasına Cizre 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi.

Şırnak, Diyarbakır, Ankara, Manisa ve İstanbul Barolarının katılımı ile gerçekleştirilen duruşmada söz alan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, kamu görevlilerinin her suçu işleyebileceği algısının yıkılması gerektiğine belirterek, mahkemeye "Sizden tarihi bir karar bekliyoruz" dedi.

Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elci ise, Nihat Kazanhan'ın vurulduktan sonra hastaneye götürülmemesinin suçun kasten işlendiğini gösterdiğini söyledi. İstanbul Barosunu temsilen konuşan Ayşenur Demirkale de, "Devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğü var, soruşturma eksik yapılmıştır" diye konuştu. 

Cizre 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi verilen aradan sonra kararını açıkladı. Mahkeme, Nihat Kazanhan'ın ölümüne neden olan ve tutuklu yargılanan özel harekat polisi N.G.'ye, 'Haksız tahrik altında olası kasıt ile suçu işlediği' gerekçesiyle 13 yıl 4 ay, 3 polise ise 'suçu bildirmeme' suçundan 5'er ay hapis cezası verdi. 

Tutuksuz yargılanan bir polis ise beraat etti.

 

 

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