12 yaşındaki Nehir uluslararası piyano yarışmasında dünya ikincisi oldu

Müzik yeteneği 4 yaşında keşfedilen 12 yaşındaki Nehir Özzengin, İtalya'da yapılan "Uluslararası Ischia Piyano Yarışması"nda dünya ikincisi oldu.



Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 7. sınıf öğrencisi Özzengin, 5 yıl önce burslu kazandığı üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisinde klasik piyano eğitimi aldı.



Girdiği yarışmalarda uluslararası ödüller alan Özzengin, daha önce "Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışması"nda ikincilik ve üçüncülük, Belçika'da düzenlenen "Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması"nda ikincilik elde etti.



Nehir Özzengin, son olarak 26 ülkeden 80 yarışmacının katıldığı "Uluslararası Ischia Piyano Yarışması"nda dünya ikinciliğini kazandı.

Ülkemi herkese tanıtmayı hayal ediyorum

Özzengin, her gün en az 2 saat piyanoyla antrenman yaptığını belirtti.



Bu nedenle tatile gittiği mekanlarda dahi piyano bulunması şartı aradığını kaydeden Özzengin, "İleride tüm dünyayı dolaşıp konserler vererek, müziğimi ve ülkemi herkese tanıtmayı hayal ediyorum" ifadesini kullandı.



Müzik yeteneği 4 yaşında keşfedilen, piyanonun yanı sıra gitar ve bateri gibi farklı enstrümanları iyi düzeyde çalabilen Özzengin, aynı zamanda lisanslı olarak basketbol ve tenisle uğraşıyor.