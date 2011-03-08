-12 YAŞINDAKİ MUSTAFA'NIN ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Esenyurt Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen 12 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın ölümünde ''hastanenin ihmalinin olduğu'' iddiaları üzerine soruşturma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, özel bir televizyon kanalının 6 Mart tarihindeki ana haber bülteninde, Mustafa Yılmaz'ın Esenyurt Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldığı ancak hastanede müdahale edilmediği ve ölümüne neden olunduğu yönünde haber yayımlandığı belirtildi. Açıklamada, Mustafa Yılmaz'ın 5 Mart tarihinde saat 23.45'te kalbi ve solunumu durmuş halde özel polikliniğe ait bir ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildiğinin ifade edildiği vurgulandı. Hastane verilerine göre, tüm yaşam belirtilerini kaybetmiş olan hastanın, kardiopulmoner ressussitasyon (CPR) odasına alınarak anında müdahale edildiği ancak yoğun çabalara rağmen hayata döndürülemediği belirtilen açıklamada, hastane çalışanlarının Mustafa Yılmaz'ın yakınları tarafından sözlü tacize uğrayarak darp edildiği kaydedildi. İstanbul Sağlık Müdürlüğünün, Mustafa Yılmaz'ın ailesinin çocuklarının ölümünde ''hastanenin ihmalinin olduğu'' iddiaları üzerine soruşturma başlattığı bildirildi. Açıklamada, Mustafa Yılmaz'ın Esenyurt Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildiği özel hastanenin kamera görüntülerinin de istendiği belirtildi.