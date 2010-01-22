12 yaşındaki kızlarını önce 4 ineğe, sonra paraya sattılar

Bir aile, 12 yaşındaki kızlarını önce 4 inek ardından da 10 bin TL karşılığında iki farklı erkeğe 'sattı.' Başlık parası kavgası, olayı açığa çıkardı.





Çorum'un Sungurlu ilçesinde 12 yaşında kızın önce 4 inek karşılığında imam nikahıyla birlikte yaşamasına izin verildiği, evine dönen kızın daha sonra bir başkasına 10 bin TL 'başlık parası' karşılığı veridliği; söz konusu paranın ödenmemesi üzerine çıkan kavgada 7 kişi gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı.





Edinilen bilgiye göre, Kurbağalı köyünde Şükrü A, kızı K.A'nın (12) yaklaşık 8 ay önce 29 yaşındaki inşaat işçisi Kamber Bostan ile 4 inek karşılığında imam nikahıyla birlikte yaşamasına izin verdi.





Ankara'ya taşınan ve hamile olduğu öğrenilen K.A, bir süre sonra, Kamber Bostan'la anlaşamadığı gerekçesiyle Sungurlu'nun Kurbağalı köyünde yaşayan babasının evine döndü.





Kızının eve dönmesini kabul etmeyen baba Şükrü A, zaman zaman kızına şiddet uyguladı. 28 Aralık'ta fenalaşan K.A, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenede, bebeğin ölü olduğunu anlayan doktorların müdahalesiyle bebek alındı.





Bu arada, yaklaşık 20 gün önce ilçe merkezinde bir iş yerinde garsonluk yaptığı ve K.A ile daha önceden sevgili olduğu öğrenilen Gökhan Türk (20), köye giderek kızla evlenmek istediğini söyledi. Baba Şükrü A, kızı K.A'yı 10 bin TL 'başlık parası' karşılığında verebileceğini söyledi. Gökhan Türk, paranın 3 bin TL'lik bölümünü vererek, K.A ile birlikte yaşamaya başladı.





Aradan geçen sürede paranın geri kalan bölümünü alamayan K.A'nın ailesi, akşam saatlerinde Gökhan Türk'ün yanına gelerek, 7 bin TL'yi ödemesini istediler.





Gökhan Türk'ün paranın geri kalanını vermeyeceğini söylemesi üzerine aileler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya müdahale eden polis, aileleri polis merkezine götürdü.





Aileler neden kavga ettiklerini anlatması üzerine olay ortaya çıktı.





Polis, kızın babası Şükrü A. (40), annesi Tülay A. (37) ile ilk eşi Kamber Bostan'ın babası Hüseyin Bostan (58), annesi Şaziye Bostan (46), ikinci eşi Gökhan Türk, babası Talip Türk (47) ve annesi Zeynep Türk'ü (42) gözaltına aldı.





Ailesine teslim edildi



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan kızın babası Şükrü A. ve ikinci eşi Gökhan Türk ''küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı'' suçundan tutuklandı. Mahkeme sonrası kız ailesine teslim edildi.





Polis, kızın ilk evlendiği Kamber Bostan'ı arama çalışması başlattı.





Sungurlu Kaymakamı Hulusi Şahin, 2010 yılında böyle bir olayın yaşanmasının utanç verici olduğunu söyledi.











