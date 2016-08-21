12 yaşındaki kızına tecavüz etti!

Aydın’da, 12 yaşındaki öz kızı D.P.’ye fiili livatada bulunan inşaat işçisi H.P. polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; bir tekstil fabrikasında işçi anne Y.P., geçen 18 Ağustos’ta Osman Yozgatlı mahallesindeki evlerine geldiğinde kızı D.P.’yi ağlarken buldu. D.P., annesine öz babası H.P.’nin kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Bunun üzerine anne Y.P., durumu polise bildirdi. Polisin, pedagog eşliğinde ifadesine başvurduğu D.P.’nin Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünde fiili livataya maruz kaldığı belirlendi.Polis, H.P.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden H.P., sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Fiili livata nedir?

Tecavüzcü kişinin erkek ya da kadın mağdurla anüs yolu ile gerçekleştirdiği cinsel ilişkidir. Raporlarda livata yapılan kişi pasif, yapan ise aktif olarak yer almaktadır. Livata akut ve kronik olarak ikiye ayrılmaktadır.

Akut livata

Bir defa ya da kısa süre içerisinde birkaç kez anüs yolu ile koit yapmaktır. Anüs ve rektumda meydana gelen lezyonların ağırlığı travmanın şiddeti ve kişinin yaşı ile orantılı olarak değişmektedir.

Akut livata bulguları: anüs çevresinde ekimoz ve yırtıklardır.

Anüs çevresindeki hiperemi akut livatanın kesin bulgusu olmayıp sürtünme esnasında meydana gelebileceği gibi paraziter enfoksiyonlar, kaşıma gibi mekanik tahrişler ve temizliğin ihmali nedeni ile de oluşabilir.

Ekimoz: Glans penisin anüse kuvvetle tatbik edilmesi esnasında meydana gelir. Anüs dış sfinkteri istemli olarak sıkıldıysa zorlama daha fazla olur ve anüsü çevreleyen bir ekimotik halka oluşur. Ekimoz kolay kolay kaybolmaz ve en hafif olanını dahil 72 saat sonra kaybolmaya başladığı belirtilmektedir.

Çatlak(Fissür): Birkaç mm uzunluğunda, seröz sızıntılı, anüsün plikalarına paralel seröz defektlerdir.

Yırtık: Ekimozla birlikte anüs mukozasında rektum içine doğru uzanan yırtıklar görülür. Bu yırtıklar periferden merkeze uzanır. Erişkinlerde kendi istekleri ile kaydırıcı madde kullanılmış ise hiçbir değişiklik kullanılmaz.

Vücutta bulunan bulgular: Kişi fiile karşı koyduysa vücudunda cebir ve şiddet belirtilerine rastlanır.

Meni( Sperm Lekeleri): Ergenliğe ermemiş erkek çocukların vücudunda veya iç çamaşırlarında bulunan lekeler olayın delili olması bakımından çok önemlidir.Ancak ergin bir çocukta vuzütta veya iç çamaşırındaki lekelerde şüpheli davranmak gerekir.İmkan varsa lekelerin kimliklenmesi sağlanmalıdır.

Zührevi Hastalıkların Bulaşması: Nadir olmakla birlikte görülebilir. Örneğin sifilis mikrobunu taşıyan bir parmağın anüse teması ile ilk olarak bu bölgede meydana gelebilir. Kendi penisinde olmadığı halde anüste görülecek gonore delil yönünden önemlidir.

Kronik livata

Anüs yolu ile uzun süreden beri çok sayıda koit yapılmasıdır.

Kronik Livata Bulguları: Anüs pililerinin kaybolması, anüsten gaita ile karışık akıntı gelmesidir.

Sifinkter geniştir ve açıktır. Anüs genişler ve açık kalır. Sifiknter gevşek olduğu için gaita kaçırılması söz konusudur. Anal mukozadaki salgı bezleri gelişir ve sürekli nemli kalır. Hiperemi hiçbir zaman kronik livata belirtisi değildir. Anal sifinkter tonüsü kaybolduğu için diz-dirsek pozisyonunda tuşe yapılırken parmak ileri geri hareket ettirilir ve parmak hiçbir dirençle karşılaşmadan anüs içine girer.

Anüsün huni şeklini alması eskiden eskiden çok önem verilen bir bulgu olmasına rağmen astenik kimselerde ve kronik livataya maruz kalmayanlarda da görülebildiği için artık kesin bir bulgu olarak değerlendirilmektedir. Pasif kişiden rektumdan materyal alınıp sperm yönünden incelenir. Aktif kişi yakalandıysa glans peniste gayita aranır.

Livata muayenesinde erişkin kişilerde anüs ve çevresinde akut ya da kronik livata işareti olabilecek maddi bulgulara rastlanmayabilir. Erişkin kişilerde rıza ve itina ile( örneğin kayganlaştırıcı madde kullanılması) yapılan bu tip cinsel ilişkilerde anüsün kolay genişlemesi nedeni ile hemen hiçbir lezyon görülmemektedir.

Pasif kişilerde meni lekeleri, aktif kişilerde feçes lekesi bulunabilir.Ayrıca kaygan bir madde kullanıldıysa onun da izlerine rastlanabilir. Bahsedilen bulguların yanı sıra zührevi bir hastalığın da varlığı olgu hakkında karar vermede değerlidir.