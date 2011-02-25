12 yaşındaki kızın dekoltesi olur mu?

T24- Yazar Amberin Zaman, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başkanı Porf. Dr. Orhan Çeker'in "dekolte giyen tecavüze şaşırmasın" sözlerini 12 yaşında yaşadığı tacizi anlatarak eleştirdi. Zaman, Çeker'e "12 yaşındaki bir kız çocuğunun dekoltesi olur mu?" diye sordu.

"Hidayet’in mükemmel ifadesiyle ’Bu iş bir toplumdaki erkeklerin buna cüret edebilme kolaylığıyla ilgili. Kadınların bu mesaleleri açıklamayacağından emin olmarına dayanıyor. Bir kadına, başına geleni açıkladığından ’kim bilir ne yaptın da başına bu geldi’ diyorlar. ’Öyle giyindin, şöyle güldün, şurada bulundun.’ Kadına bakıyorlar, taciz eden erkeğe bakmıyorlar."

Gerçekten de öyle. Yine kendimden örnek verebilirim. Daha 12 yaşındayken annemle birlikte kemer almaya gitmiştim. Bol geldiğinden, "Arka bölüme ustanın yanına git, o delik açar" dediler.

Adam ani bir hareketle göğsüme dokunmuştu. Ağzımı açıp bir şey diyemedim. Öylece dondum kaldım. Korkum ve utancımdan anneme de bir şey söyleyememiştim. Bir şekilde ben suçluymuşum gibi hissetmiştim. "Sorunun odağında kadın var. Bu suçun işlenmesinde dekolte ve tahrik edici kıyafetler giyinen kadının da etkisi küçümsenmeyecek kadar büyük" diyen İlahiyat Profesörü Orhan Çeker’e soruyorum: 12 yaşındaki bir kız çocuğun dekoltesi olur mu?