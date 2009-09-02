12 yaşındaki kız trafik kazasında can verdi

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde 12 yaşındaki Ayşe Yarat, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü tutuklandı.



Şirinkuyu Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında, ilköğretim öğrencisi Ayşe Yarat, çevreyolunun karşısındaki arkadaşlarının yanına gitmek için hızla yola koşunca, Diyarbakır yönünden gelen 63 ED 294 plakalı kamyonun altında kaldı. Kazada ağır yaralanan ve çevredekilerin çağırdığı 112 Acil ambulansıyla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yarat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Ayşe Yarat'ın ölümüne yol açan adı açıklanmayan kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

