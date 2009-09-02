12 yaşındaki kız trafik kazasında can verdi

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde 12 yaşındaki
Ayşe Yarat, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kalarak yaşamını
yitirdi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü tutuklandı.
Şirinkuyu Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında, ilköğretim
öğrencisi Ayşe Yarat, çevreyolunun karşısındaki arkadaşlarının yanına gitmek
için hızla yola koşunca, Diyarbakır yönünden gelen 63 ED 294 plakalı kamyonun
altında kaldı. Kazada ağır yaralanan ve çevredekilerin çağırdığı 112 Acil
ambulansıyla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yarat, tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Ayşe Yarat'ın ölümüne yol açan adı
açıklanmayan kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma
sürüyor.