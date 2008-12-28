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Yaşam

12 yaşındaki kız kardeşini öldürdü

Bursa’da anne ve babası ayrı olan 12 yaşındaki kız, önce 3 yaşındaki kardeşini sonra da kendisini bıçakladı.

28 Aralık 2008 02:00


Bursa’da anne ve babası ayrı olan 12 yaşındaki kız, önce 3 yaşındaki kardeşini sonra da kendisini bıçakladı.  Bursa merkez Yıldırım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde oturan ve boyacılık yaptığı öğrenilen Ramis A. ile tartışan Ayten A, üç ay önce kızları B.A ve F.A’yı evde bırakarak eşini terk etti.

Üç aydır birlikte yaşadığı çocuklarını evde bırakarak kahvehaneye giden baba Ramis A, saat 16.00 sıralarında evine döndüğünde 3 yaşındaki kızı F.A. ile Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi olan 12 yaşındaki kızı B.A’yı yerde kanlar içinde bulunca bağırmaya başladı.

Ramis A, sesini duyarak eve gelen komşularının yardımıyla kızlarını Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil servisteki muayenede karın bölgesinden dört bıçak darbesi aldığı belirlenen 3 yaşındaki çocuk, ameliyata alındı. Yine karın bölgesinden aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanan ablası ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

3 yaşındaki F.A yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, abla B.A ise yoğun bakımda tutuluyor. 12 yaşındaki ablanın kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü, ardından bıçağı kendi karnına sapladığı açıklandı.

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