12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp istismarda bulunan sanığa 22 yıl hapis

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- AKSARAY\'da sosyal medya üzerinden tanıştığı ortaokul öğrencisi B.Ç.\'yi (12) Diyarbakır\'a kaçırıp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla başka bir suçtan tutuklu yargılanan A.O. (23), 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, suç işlemeyi alışkanlık haline getiren kişiliği nedeniyle sanığın cezasında indirim yapılmadığını açıkladı.

Diyarbakır\'da esnaf olan A.O., Aksaray\'da ortaokul öğrencisi B.Ç. adlı kız çocuğuyla sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden iletişim kurdu. A.O. ile arkadaşlığını ileten B.Ç., 20 Şubat 2016 gecesi evi terk etti. Anne H.Ç., polise haber verdi. H.Ç., kızının Facebook üzerinden A.O. ile mesajlaşmalarına da polise teslim etti. Mesajları inceleyen polis, A.O.\'nun, B.Ç.\'yi iki kez kaçırmaya teşebbüs ettiğini belirledi. Yapılan araştırmada, A.O.\'nun bir gün önce Aksaray\'a geldiği, ancak küçük kızı kaçmaya ikna edemediği ortaya çıktı. Şüphelinin evden çıkarmaya zorladığı B.Ç.\'nin \"Annem perişan olur\" dediğini belirleyen polis, A.O.\'nun ise, \"Silahla evini mi basayım?\" diye tehdit ettiğini saptadı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmayla B.Ç., Diyarbakır\'da A.O.\'nun evine düzenlenen operasyonla bulunarak ailesine tespit edildi. Evde bulunamayan A.O. ise, daha sonra başka suçtan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

KÜÇÜK KIZ VE AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Savcılılık, şüpheli A.O. hakkında \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 38 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. B.Ç.\'nin, şüphelinin tehdit ve zorlamalarına karşı koyamayarak, evden kaçtığı belirtilen iddianamede, A.O.\'nun küçük çocuğu Diyarbakır\'a götürerek cinsel istismarda bulunduğu ifade edildi. İddianamedeki ifadesinde rızası ile kaçtığını belirten B.Ç., şüphelinin evinde cinsel ilişkiye girdiklerini ve kimseden şikayetçi olmadığını söyledi. B.Ç.\'nin anne ve babası da savcılığa dilekçe verip, şikayetçi olmadıklarını bildirdi.

SAVCI:12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN RIZASINDAN SÖZ EDİLEMEZ

İddianamede, şikayetten vazgeçmenin, tehdite uğramış olması ve yaşı itibariyle mağdurun serbest iradesine dayanmadığı belirtildi. A.O.\'nun B.Ç.\'yi tehdit edip, evden çıkmasını sağladığı ve Diyarbakır\'a götürdüğü belirtilen iddianamede, şüpheliye alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi istendi. Savcı, mağdurenin yaşı itibariyle istismar eylemine hukuken geçerli bir rıza göstermesinin mümkün olmadığını vurguladı.

\'İLİŞKİYE GİRİP GİRMEDİĞİMİZİ HATIRLAMIYORUM\'

İddianamenin kabul edilmesinin ardından, başka suçtan tutuklu sanık A.O.\'nun yargılamasına 6 Şubat günü Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın müdahil olduğu davada ifadesi alınan A.O., \"Yaşının büyük olduğunu söyledi. Daha sonra Diyarbakır\'a geldi. Ben gidip, onu almadım. Kendisi Diyarbakır\'a geldi. Mağdurla ilişkiye girmedik, uzun zaman geçtiğinden cinsel ilişkiye girip girmediğimizi tam olarak hatırlamıyorum\" dedi.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, B.Ç.\'nin savcılık ifadesinin aksine, duruşmada verdiği ifadesinde sanığı kurtarmaya yönelik beyanlarda bulunduğunu belirterek, buna itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Cinsel istismarın tıbbi raporlarla tespit edildiğini belirten savcı, sanığın cezalandırılmasını istedi.

YARGILAMA 15 GÜN SÜRDÜ

Davanın 20 Şubat günü görülen 2\'nci duruşmasında kararını açıklayan mahkeme, sanık A.O.\'yu \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 22 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında 2 kez artırım yapan mahkeme, A.O.\'nun suç işlemeyi alışkanlık haline getiren kişiliği, geçmişi, ve pişmanlığa ilişkin bir tutum göstermemesi nedeniyle cezasında indirim yapmadı. Mahkeme, sanığın kaçma olasılığı nedeniyle bu suçtan da tutuklanmasına karar verdi.



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