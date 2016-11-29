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Yaşam

12 yaşındaki kız çocuğuna tacizden beraat edince hâkime "Nikâhımızı kıyın" diye seslendi!

Zanlı kendini "Ailesi uyuşturucu bağımlısı, benden uyuşturucu getirmemi istediler" diye savundu

29 Kasım 2016 11:14

Kayseri’de 12 yaşındaki Z.Y.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan 24 yaşındaki Ali Ülger beraat etti. Kararın ardından sanık, mahkeme başkanına "Nikahımızı kıyın" diye seslendi. Başkan da "Ben nikah memuru muyum" diye tepki gösterdi.

Karar'da yer alan habere göre, Türkiye’nin kanayan yaralarından biri olan küçük yaşta evliliklerle ilgili bir skandal daha yaşandı. Kayseri’de iddiaya göre 24 yaşındaki Ali Ülger, 12 yaşındaki Z.Y.’nin evine girdi. Burada 12 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu ileri sürülen genç, Z.Y.’nin annesi tarafından polise şikayet edildi. Farklı suçtan da aranan Ülger, şikayetin ardından tutuklandı. Dün yapılan duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanık Ülger "Kendisi benim sözlüm olurdu. Olay tarihinde kesinlikle evlerine gitmedim. Cinsel ismarda da bulunmadım. Ailesi uyuşturucu bağımlısıdır. Benden uyuşturucu getirmemi istediler. Getirmeyince iftira attılar" diye savunma yaptı.

Mağdur Z.Y. ise mahkemedeki ifadesinde "Ali bana tacizde bulunmadı. Karakolda ve savcılıkta verdiğim ifadelerin hepsini annemin zoruyla  verdim. Kendisinden şikayetçi değilim" dedi. Duruşmada müdahil olan Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bilirkişi de Z.Y.’nin normalde 16 yaşında olduğunu, kimlik yaşının 12 olduğunu söyledi. Mahkemede son sözü sorulan Ülger, mahkeme başkanına "Biz evlenmek istiyoruz, nikahımızı kıyın" diye seslendi. Başkan da, beraatine karar verilen Ülger’e ‘"Ben nikah memuru muyum"’ yanıtını verdi.

"Kadına pozitif ayrımcılıkta çok iyiyiz"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Türkiye’nin kadına yönelik pozitif ayrımcılık konusunda dünyaya göre çok daha iyi durumda olduğunu söyledi. Katırcıoğlu "Dünyaya göre çok ama çok daha iyi durumdayız. Biraz daha süreç gerekiyor. Yani yasalarla birtakım şeyleri halledemiyorsunuz. Zihinsel dönüşüm gerekiyor, onun için de zaman tanımak lazım. Kadına ait meseleler, hele şiddet, çalışma ya da ön yargılar, Türkiye’de ve sadece İslam toplumunda değil en gelişmiş ülkelerde bile var" Katırcıoğlu, her türlü şiddete karşı kapsamlı mücadele edilmesi gerektiğine işaret ederek "Bizim mücadelemiz de sıfırlanana kadar bu şekilde devam edecek. Bunu ülkeler üstü politikalarla yapmamız lazım. çok geniş kapsamlı mücadele etmemiz lazım" şeklinde konuştu.   

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