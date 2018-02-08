12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan imama 26 yıl hapis

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da camide, Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın izni olmadan Kur\'an eğitimi verdiği H.İ. (12) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan imam Yusuf Özer (32), 26 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Özer\'i üst sınırdan cezalandıran mahkeme heyeti, 5 kez artırım uyguladığı ceza oranında indirim uygulamadı.

Diyarbakır\'ın bir ilçesinde yaşayan T.İ., 7 Temmuz 2017 tarihinde, kızı H.İ.\'nin dolabında cep telefonu buldu. Telefonu inceleyen T.İ., tanımadığı bir numaradan kızına çok sayıda uygunsuz mesaj geldiğini gördü. Olayı kızına soran T.İ., telefonu veren ve mesajları atan kişinin H.İ.\'ye Diyanet\'in izni olmadan Kur\'an eğitimi veren cami imamı Yusuf Özer olduğunu öğrendi. Jandarmaya başvuran T.İ., kadrolu olarak çalıştığı camide Kur\'an eğitimi veren Özer hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan evli ve 2 çocuk babası Özer\'in H.İ.\'ye verdiği telefona çok sayıda uygunsuz mesaj gönderdiği tespit edildi. Özer\'in 2 gün içinde küçük kızı 10 kez aradığı; ancak cevap alamadığı belirlendi. Yusuf Özer, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı, ilçe müftülüğü tarafından açığa alındı, hakkında idari soruşturma açıldı.

\'BİZİ REZİL EDECEĞİNİ SÖYLEYİP, TEHDİT EDİYORDU\'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan mağdur H.İ., Özer\'in kursa gelen 4 kız çocuğuna ilgi gösterdiğini belirterek, \"Camiden ayrı olan sınıf bölümünde bana ve diğer kızlara sarılarak öpüyor ve vücudumuza dokunuyor. Bir kez yaptığı sırada elini ısırdım. Bazen bizi kursun mutfak bölümüne götürüp, aynı şeyleri yapıyor. Sınıfta bize hamile kalmak ve tecavüz gibi konulardan bahsediyor. Bizi kucağına oturtup, \'Canım, aşkım, sevgilim, sultanım\' gibi kelimeler kullanıyor. Bazen de bizi zorla evine götürüyor. Son olarak bana bir cep telefonu verip, sürekli görüşmek istediğini söyledi. O günden beri sürekli arayıp, mesaj attı. Aramalara cevap vermedim. Bu durumu ailemize anlatırsak, bizi rezil edeceğini söyleyip tehdit ediyordu\" dedi.

\'CİNSEL BİR AMACIM YOKTU\'

Yusuf Özer ise ifadesinde, 1.5 yıldır imam olarak görev yaptığını belirterek, \"Aynı zamanda kız öğrencilere Kur\'an eğitimi veriyorum. Öğrencilere yönelik öpme, okşama ve sarılma gibi hareketlerde bulunmadım. Zaman zaman elimi öğrencilerin omuzlarına atarak, sarılıyordum; ancak bu hareketleri cinsel amaçla yapmadım. Sınıfta cinsel içerikli hikayeler anlatmadım. Mesajları yazarken, kötü bir niyetim yoktu\" diye konuştu.

\'AİLE BASKISI YÜZÜNDEN İFADE VERMEK İSTEMİYORLAR\'

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Özer hakkında \'çocuğun cinsel istismarı\' ve \'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 33 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, mağdurun ifadelerinde adı geçen diğer 4 öğrencinin beyanlarının alındığını, ancak iddiaları doğrulamadıklarını ifade edildi. Bunun üzerine yeniden ifadesi alınan H.İ.\'nin ilk beyanını tekrar ettiğini, diğer arkadaşlarının ise aile baskısı nedeniyle ifade vermek istemediği belirtildi.

12 YAŞINDAKİ MAĞDUR ŞİKAYETÇİ OLDU, BABASI OLMADI

İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanık Yusuf Özer\'in yargılanması, Diyarbakır 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. Talimatla ifadesi alınan mağdur çocuk, şikayetçi olurken, babası ise şikayetçi olmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın avukatı Remzi Atalay ile Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatlarının da katılma talebinde bulunduğu yargılamada, iddianamenin okunmasının ardından duruşmanın genel ahlak nedeniyle kapalı yapılmasına karar verildi.

​İNDİRİMSİZ CEZAYA 5 KEZ ARTIRIM YAPILDI

Davanın bugün görülen son duruşmasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yusuf Özer\'i \'çocuğun cinsel istismarı\' ve \'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 26 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suçu, bakım ve gözetme yükümlülüğü olduğu öğrencilerine karşı ve birden çok kez işlediğini belirten heyet, ceza oranında 5 kez artırım yaptı. Sanığın pişmanlık duymamasını ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkisini dikkate alan heyet, ceza oranında indirim de yapmadı. Sanığın, suçları memuriyet yetkisini kötüye kullanarak, işlediğine dikkat çeken heyet, Özer\'in cezasının infazından sonra işlenmek üzere 10 yıl süreyle \'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden, TBMM üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten\' yasaklanmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, ayrıca 26 yıl 10 ay 15 gün boyunca çocukları üzerindeki vesayet ve velayet haklarının kısıtlanmasına hükmettiği Yusuf Özer\'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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