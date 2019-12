12 yaşındaki kız annesini bıçakladı

T24- Antalya’da kız çocuğu M.E. (12), geceyi sevgilisinin evinde geçirdiği için kendisiyle tartışan annesi E.E.’yi (35) bıçakla yaraladı.



Olay dün meydana geldi. Annesi E.E. ile yaşayan M.E., önceki gece erkek arkadaşının evinde kaldı. Dün öğle saatlerinde eve dönen M.E. ile annesi tartışmaya başladı. Tartışma sonunda M.E. annesini bacağından bıçakla yaraladı. Komşuları tarafından hastaneye götürülen E.E. tedaviye alındı; polisi arayan kızı, “Annemi bıçakladım. Gelip beni alın” dedi. Eşinden boşandığı belirtilen E.E., “İnsan evladından nasıl şikâyetçi olur?” dedi. M.E., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.