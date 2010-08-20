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Yaşam

12 yaşındaki kız annesini bıçakladı

Antalya'da 12 yaşındaki kız çocuğu, geceyi sevgilisinin evinde geçirdiği için kendisiyle tartışan annesini bıçakla yaraladı.

20 Ağustos 2010 03:00

T24- Antalya’da kız çocuğu M.E. (12), geceyi sevgilisinin evinde geçirdiği için kendisiyle tartışan annesi E.E.’yi (35) bıçakla yaraladı.


Olay dün meydana geldi. Annesi E.E. ile yaşayan M.E., önceki gece erkek arkadaşının evinde kaldı. Dün öğle saatlerinde eve dönen M.E. ile annesi tartışmaya başladı. Tartışma sonunda M.E. annesini bacağından bıçakla yaraladı. Komşuları tarafından hastaneye götürülen E.E. tedaviye alındı; polisi arayan kızı, “Annemi bıçakladım. Gelip beni alın” dedi. Eşinden boşandığı belirtilen E.E., “İnsan evladından nasıl şikâyetçi olur?” dedi. M.E., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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