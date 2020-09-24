12 yaşındaki Helin Hasret Şen'i öldürmekten yargılanan polis için soruşturma izni çıkmadı, yargılama durdu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis zırhlı aracından açılan ateşle öldürülen 12 yaşındaki Helin Hasret Şen davasında, sanık polis hakkında soruşturma izni verilmedi. Yargılama durduruldu.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği 12 Ekim 2015’te ekmek almaya giden 12 yaşındaki Helin Hasret Şen’in Kobra tipi zırhlı araçtan açılan ateş sonucu öldürülmesine ilişkin polis Abdullah E. hakkında, “Taksirle ölüme neden olmak” suçlamasıyla açılan davanın 4’üncü duruşması Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sanık Abdullah E.’nin katılmadığı duruşmada avukatı hazır bulundu. Helin’in annesi Nazmiye ile babası Ekrem Şen ve avukatlar Abdullah Zeytun, Ercan Yılmaz ve Yusuf Erdoğan duruşmada hazır bulundu. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık polis Abdullah E. hakkında soruşturma izni alınmadığı için yargılamayı durdurma kararı verdi.

Verilen karar üzerine Şen’in avukatları, karara karşı Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunacak. (MA)

Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağının devam ettiği 12 Ekim 2015 tarihinde ekmek almaya giden 12 yaşındaki Helin Hasret Şen'in Kobra tipi zırhlı araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

4 yıl önce başlatılan ve hakkında “gizlilik” kararı bulunan dosya kapsamında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istenilen sanık Abdullah E.’nin tek bir defa ‘tanık’ sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı

Soruşturma aşamasında ifadesi alınan zırhlı araç şoförü F.Ü.’nin ifadesini değiştirdi. Önceki ifadesinde “Saldırıları bertaraf etmek için ateş açtı” diyen F.Ü, beyanını değiştirerek, kendilerine yönelik bir saldırının olmadığını itiraf etti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Hukuk Komisyonu’ndan avukat Ercan Yılmaz, dosyada davanın açıldığı tarihten beri işlem yapılmadığını, iddianamenin 2016 yılında dosyada bulunan deliller üzerine kurulduğunu söyledi.

Sanık polis Abdullah E. hakkında, tanık olarak dinlenme ve olaydan sonra tayininin çıktığı İstanbul’da Polis Disiplin Kurulu tarafından verilen 24 ay kademe durdurma cezası dışında herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

Diyarbakır İdare Mahkemesi, Helin Şen cinayetinde İçişleri Bakanlığı'nı yüzde 85 oranında, Şen ailesini de yüzde 15 oranında kusurlu bularak, aileye 314 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti