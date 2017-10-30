12 yaşındaki Hamdu Sena, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü; yaylaya yol istedi

Rize’nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen 12 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da konuğu olduğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan yaylasına yol yapılmasını istedi.

Babası Atilla Bilgin ile Ankara'ya giden Hamdu Sena Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı. Üzerine yöresel kıyafet giyen Hamdu Sena, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tereyağı ve bal ile kendisinin keçi yavrularıyla Erdoğan'ın kucağında kedi yavrusu bulunan fotoğraflarının yer aldığı tablo hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvanlarına baktığı yaylaya yol yapılmasını isteyen Hamdu Sena, ziyarete ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından da paylaştı.