T24 LogoT24 Logo
Gündem

12 yaşındaki futbolcuya tacizle suçlanan malzemeci tutuklandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, bir spor kulübünün malzemecisi M

06 Nisan 2018 18:35

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Yatağan ilçesinde, bir spor kulübünün malzemecisi M.A., altyapıdaki 12 yaşındaki erkek futbolcuya elle ve sözlü olarak tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup takımlarından Yatağanspor\'un malzemecisi M.A. (55), iddiaya göre geçen önceki gün Yatağan\'daki tesislerde altyapıda oynayan çocuk futbolcuyu odasına çağırdı. Bir süre sonra çocuğun odadan koşarak çıktığını gören tesis görevlisi M.S., durumdan şüphelendi. Yetişip, çocukla konuşan M.S., polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen M.A.\'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.A., tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cavit AKGÜNMUĞLA DHA MUĞLA YatağanBölgesel Amatör Lig BALGrupYatağansporYatağanBirYetişipOlayEmniyet MüdürlüğüEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24