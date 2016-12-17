12 yaşındaki çocukla ilgili saldırı bilmecesi

12 yaşındaki bir çocuğun Almanya’da iki kez bombalı saldırı düzenlemeye çalıştığı iddiası Almanya gündemine bomba gibi düştü. Focus dergisi, Alman güvenlik makamlarına dayandırdığı haberinde 12 yaşındaki bir çocuğun 26 Kasım’da Ludwigshafen’daki bir Noel pazarına el yapımı bir bomba bıraktığını öne sürdü. Ancak bombanın patlamadığı iddia edildi. Haberde çocuğun 5 Aralık’ta da patlayıcıyı kent belediye binası yakınına bıraktığı, oradan geçen dikkatli bir kişinin durumu polise haber vermesi üzerine bomba uzmanlarının patlayıcının bir kısmını havaya uçurduğunu ileri sürüldü. Çocuğun taşıdığı sırt çantasında bulunduğu söylenen patlayıcının çivi bombası olduğu kaydedildi.

İddialar kısmen teyit edildi

Ancak Federal Başsavcılık, Frankenthal Savcılığı ve Ludwigshafen polisi, söz konusu iddiaları DW’ye kısmen teyit etti.

Federal Başsavcılık Basın Sözcüsü Stefan Biehl, DW’ye yaptığı yazılı açıklamada konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ancak Federal Başsavcılık soruşturmanın selameti açısından ayrıntıları paylaşmak istemedi.

Yetkili Frankenth Savcılığı ise 12 yaşındaki çocuğun, içinde maytap ve havai fişekler gibi yanıcı maddelerin bulunduğu cam bir kavanozu kasım ayı sonunda Ludwigshafen’daki bir Noel pazarına yerleştirdiğini DW’ye teyit etti. Başsavcı Hubert Ströber, ancak çocuğun cezai ehliyet yaşında olmadığı gerekçesi ile savcılığın soruşturma açmayı reddettiğini bildirdi.

Çocuğun radikalleştiği iddiaları teyit eilmedi

Ludwigshafen polisi tarafından 6 Aralık’ta kamuoyuna yapılan açıklamada ise 12 yaşında Irak kökenli Alman çocuğun maytap ve havai fişek dolu bir kavanozu Aralık ayı başında belediye binasına yakın bir yere bıraktığı bildirilmişti. Polis tarafından konrol edilen kavanozun yanıcı olduğu ancak patlayıcı etkisinin bulunmadığı belirtilmişti. Bu yaştaki bir çocuğun cezai ehliyeti olmadığı için ailesinin de izni ile çocuğun Alman Gençlik Dairesi’ne (Jugendamt) teslim edildiği bildirilmişti.

Bununla birlikte Ludwigshafen polisi, Frankenthal Savcılığı ve Federal Başsavcılık, Focus dergisi ve Alman kamu kurumu SWR’in haberlerinde yer verilen, söz konusu çocuğun "dini açıdan radikalleşmiş" olduğu ve "IŞİD ile bağlantısı" bulunduğu yönündeki iddiaları doğrulamadı.

Focus dergisi, soruşturmayı yürüten birimlerin elinde "yoğun dinsel etki altındaki çocuğun, kimliği henüz bilinmeyen bir IŞİD üyesi tarafından eyleme azmettirildiği ve yönlendirildiği" yönünde bilgi olduğunu bildirmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, BD/GA