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Yaşam

12 yaşındaki çocuk kan davası kurbanı

Van'da şakalaşma esnasında yaralanan çobanın bir yakını, yaralamaya sebep 12 yaşındaki çocuğu öldürdü

25 Nisan 2014 19:49

Van'ın Başkale İlçesi'nde iki çobanın şakalaşması esnasında, çobanlardan biri av tüfeği ile vurularak ağır yaralandı. Yaralanan çobanın bir yakını, yaralayan tarafın yakını 12 yaşındaki Taner Kaya'yı okula giderken Kalaşnikof tüfekle tarayarak öldürdü.

Engin Ertürk'ün DHA'da yer alan haberine göre, olay dün Başkale İlçesi'ne bağlı Esenyamaç Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 çoban arasında şakalaşmaya başlayan olayda Osman Çakmaz av tüfeği ile alnından vuruldu. Yaralı Çakmaz Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi devam eden Osman Çakmaz'ın yakını olduğu iddia edilen bir kişi, bugün sabah saatlerinde okula giden, Çakmaz'ın yaralanmasına neden olan çobanın yakını 7'nci sınıf öğrencisi Taner Kaya'ya Kalaşnikof tüfekle 16 el ateş ederek kaçtı. Kaya, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde öldü.

Polis ve jandarmanın geniş çaplı soruşturma başlattığı dünkü olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, 12 yaşındaki Kaya'yı vuran kişinin yakalanması için de soruşturma başlatıldı. 

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