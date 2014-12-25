12 yaşındaki çocuğu pusu kurup öldürdü

Yozgat'ın Çallı Köyü'nde komşuları 39 yaşındaki Semra Y.'nin av tüfeği ateş açması sonucu ölen 12 yaşındaki Sefa Ayan'ın babasına yapılan saldırıda değil, hayvanları sulamaya götürdüğü yerde pusu kurularak öldürüldüğü öne sürüldü

Ölen çocuğun ailesi, komşularının daha önce de kendilerine saldırıda bulunduğunu bu nedenle evlerinin önüne güvenlik kamerası koyduklarını ve bu saldırının da kamera ile kaydedildiğini belirtti.

Kamera görünyülerine göre, hayvanları sulamaya götüren Sefa Ayan, bu sırada beklerken arkadan tüfekle açılan ateş sonucu yere yığıldı. Durumu fark eden ağabeyi Samet, vurulan kardeşini kucaklayıp, kendi evlerinin önüne taşıdı.

Daha sonra hastaneye kaldırılan küçük Sefa ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Baba Salif Ayan, "Evim sürekli kurşunlanıyor ve biz tehdit ediliyorduk. Bunun için evime güvenlik kamerası yerleştirdim. Son olayı da kamera kaydetti" dedi.

Dede Haşim Ayan ise muhtarlık meselesi ile başlayan husumetin sürdüğünü dile getirdi. Ayan, "A.Y, ve eşi S.Y. sürekli pusu kuruyor, bizi dışarıya çıkarmıyorlardı. Savcılığa 15 defa dilekçe verdim. Savcının kendisi ile görüşüm. Savcı, 'A.Y'yi öldürelim mi?, Ne yapalım?' dedi. Sonunda benim çocuğum öldü" şeklinde konuştu