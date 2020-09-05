12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan tarikat liderinin 42 yıl hapsi istendi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan ve kendisini ‘Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah’ olarak tanıtan Eyüp Fatih Şağban hakkında"zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 55 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

Sakarya Akyazı’da bir hafta önce tutuklanan Eyüp Fatih Şağban hakkındaki soruşturma devam ederken, Şağban’ın aleyhine delil olarak dosyaya giren telefon konuşmalarının detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma dosyasına göre Eyüp Fatih Şağban, istismar ettiği kızın babasını şikâyetçi olmamaları ve olayın duyulmaması amacıyla ikna etmek için birçok kez aradı. Bu görüşmeler de baba tarafından kaydedilerek soruşturmayı yürüten jandarmaya teslim edildi. Görüşmelerin çözümleri yapılarak soruşturma dosyasına eklendi.

"Sana bir şeyler atayım"

Bu görüşmelerden birinde Şağban, “21 yıldır birlikteyiz” dediği mağdur kızın babasına para teklif ederek olayı kapatmaya çalışıyor. Ayrıca babadan mağdur kızı telefona vermesini, onunla da görüşmek istediğini söylüyor. Ancak baba bu talebi kabul etmiyor. Görüşmenin bir bölümü şöyle:

“Bir hesap, IBAN ver de bana bir şeyler atayım sana. Sen gönlünü ferah tut. Biz ırz namus düşmanı mıyız? 21 senedir burada irşat yapmışız. Olmamış da şimdi mi olmuş yani? Belki de senin kızına piyango vurmuş oğlum. Aklını başına topla bakalım. Olacak bir şey yok. Yaşı ufak daha. Büyüsün, biz de büyüyelim. Şöyle bakalım, hizmetlerimizi yapalım. Sırt sırta verelim oğlum, ne var yani?”

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42 yıl hapsi isteniyor

Tutuklanan Eyüp Fatih Şağban hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şağban hakkında "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 55 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. 4 sayfalık iddianamede ses kayıtları, tanık ifadeleri ve mağdur çocuğun ifadeleri de yer aldı.

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“Fatih Nurullah” adını kullanan 58 yaşındaki Şağban, 21 yıllık müridinin 12 yaşındaki kızını istismar etmek suçundan geçen hafta cumartesi günü tutuklanmıştı. 6 gün içinde soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlanmış oldu.