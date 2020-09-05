Tarikat liderinin cinsel istismarına uğrayan küçük kızın ifadesi: İçeri her girdiğimde beni dudağımdan öperdi, annem tepki vermezdi

12 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddia edilen Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Cinsel istismara uğrayan 12 yaşındaki çocuk ifadesinde, Fatih Nurullah'ın kendisini her gördüğünde parmağından ya da dudağından öptüğünü, annesinin ve arkadaşlarının da bunu gördüğünü söyledi.

Haberglobal'in haberine göre; çocuk istismarı suçundan tutuklanan Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban'ın istismarına uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğunun ifadesi pedegog eşiğinde alındı.

Savcılıkta yaşadığı istismarı tüm ayrıntılarıyla anlatan çocuğa, bu yaşadıklarından kimlerin haberi olup olmadığı soruldu.

"Annem de görüyordu, Allah dostu olduğunu düşündüğünden tepki vermezdi"

12 yaşındaki çocuk ifadesine, tüm yaşananların annesinin gözü önünde olduğunu belirterek, "Beni öptüğü zaman herkes aşağıda oluyordu. Kimseye söylemem için beni tehdit etti. Bana olayın ilk gerçekleştiği gün 100 TL para vermişti. Ben annem ve arkadaşları ile birlikte Fatih'in yanına girerdim. Her girdiğimde beni yanağımdan ya da dudağımdan öperdi. Annem ve arkadaşları da bunu görürdü. Annem bu kişiyi Allah dostu olarak gördüğünden ve zarar gelmeyeceğini düşündüğünden bu hareketlere tepki vermezdi." ifadelerini kullandı.

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