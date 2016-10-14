12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda anneanne de tutuklandı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 12 yaşındaki kız çocuğu S.B.’ye, bir yıl boyunca TIR dorsesinde tecavüz ettiği ileri sürülen 3 çocuk babası 60 yaşındaki Y.T.’nin tutuklanmasının ardından, yeni bir gelişme yaşandı. Torununu Y.T.’ye teslim ederek tecavüze aracılık ettiği öne sürülen62 yaşındaki anneanne C.A. da savcının talimatı üzerine gözaltına alınıp tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden iki ay önce tahliye olan anne S.B., iddiaya göre, eşiyle boşanmalarından sonra velayeti kendisine verilen 3 çocuğundan 12 yaşındaki S.B.’nin durgun davranışlarından şüphelenip, ısrarla ne olduğunu sordu. Anne S.B., kendisinin cezaevinde olduğu dönemde, halasının eski kocası Y.T.’nin, anneanneleri C.A.’nin yanında kalan kızlarından ortaokul üçüncü sınıf öğrencisi S.B.’ye, TIR dorsesinde bir yıl boyunca çeşitli tarihlerde tecavüz ettiğini öğrenip, geçen 11 Ekim’de Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gitti.

Ölümle tehdit etti

Anne S.B., kendisinin de yanında büyüdüğü eski eniştesi Y.T.’den şikâyetçi oldu. Anne S.B., Y.T.’nin, kızı S.B.’ye farklı bakışlarını ve zaman zaman elle tacizde bulunduğunu kendisinin de gördüğünü anlattı. Küçük kız S.B. de, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde Y.T.’nin kendisine pek çok kez tecavüz ettiğini, bu durumu başkalarına anlatmaması için ölümle tehdit ettiğini söyledi.

‘Beni S.B. zorladı, ablasıyla da ilişkiye girdim’

Şikâyet üzerine polis, Tire merkezli bir TIR firmasında şoför olan 3 kız çocuk babası Y.T.’yi, gözaltına aldı. Y.T.’nin üzerinde yapılan aramada cinsel gücü arttırıcı 28 hap ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., tutuklandı. Y.T.’nin, nöbetçi sulh ceza hakimliği’ndeki ifadesinde, "S.B. ile ilk olarak kendi isteğiyle ilişkiye girdim. Hatta o beni zorladı. O sırada alkollüydüm. Bu birkaç defa oldu. En son iki ay önce birlikte olduk. Anneanesi C.A. benden sürekli S.B’yi gezdirmemi istiyordu. Zaman zaman evlerinde de ilişkiye girdim. Eve yardımda da bulunuyordum ama bu yardımı ilişki karşılığında vermiyordum. 17 yaşındaki ablası B.B. ile de kendi isteğiyle 4, 5 defa ilişkiye girdim. B.B.’ye iki kez, S.B.’ye de bir kez hamilelik testi yaptırdım. Zaman zaman kendilerine para da veriyordum. Ama bunu benimle ilişkiye girdikleri için vermiyordum. Yaptıklarımdan pişmanım" dediği öğrenildi.

Devlet korumasına alındı

Yaşananların ardından ailesi tarafından Manisa’daki bir yakınlarının yanına götürüldüğü öğrenilen küçük kız S.B., devlet korumasına alındı. B.B.’nin ise yakınlarına Y.T.’nin kendisiyle birlikte olmadığını, sadece bir kaç kez cinsel tacizde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Savcının talimatıyla anneanne de gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında savcının talimatı üzerine defalarca tecavüze uğradığı ileri sürülen S.B.’nin anneannesi 62 yaşındaki C.A. da dün gözaltına alındı. Yanında kalan torunu S.B.’yi defalarca Y.T.’ye teslim edip, tecavüze yardım ettiği ileri sürülen C.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bir kez daha yıkıldı

Yaşanan bu gelişme en çok cezaevinden kısa bir süre önce çıkan anne S.B’yi üzdü. Kızının tecavüze uğramasının üzüntüsünü yaşarken, annesi C.A.’nın bu suça yardım etmekten tutuklanmasının şokunu yaşayan S.B., içine kapanıp, kimseyle konuşmamaya başladı.