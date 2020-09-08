Uşşaki tarikatı lideri çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı; Nurani TV'de videolar silindi

Fatih Nurullah lakaplı Uşşaki tarikatı lideri Eyüp Fatih Şağban’ın 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine konulmasının ardından tarikatın yayın kanalı Nurani TV’nin Youtube’daki videoları silindi, internet sitesi kapatıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, daha önceden çok sayıda videonun bulunduğu kanalda sadece zikir görüntülerinin olduğu iki video kaldı. Silinen videolar arasında Nurullah'ın Atatürk karşıtı yazar Kadir Mısıroğlu ile görüntüleri, 2015'te Ankara'daki bir açılış töreninde devlet protokolünde ağırlandığı görüntüler, AKP'li eski bakanlarla görüntüler, 7 Haziran seçimlerinde müritlerine, AKP'ye oy vermeleri yönünde tehditvari yönlendirmede bulunduğu konuşma görüntüleri de yer alıyor.