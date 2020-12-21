12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı liderinin evinde keşif yapıldı

Sakarya'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunma suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah’ın evinde mahkeme heyeti tarafından keşif yapıldı.

Kendisini 'Uşşaki şeyhi' olarak tanıtan ve Akyazı'da bir villada oturan Nurullah, yanında yaşayan müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunma suçundan mahkemece tutuklanmıştı.

Nurullah'ın yargılanmasına Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen ay başlandı.

Mahkeme heyeti tarafından sanığın yaşadığı evde keşif yapılırken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. (DHA)