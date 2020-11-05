12 yaşında öldürülen Hande Çinkitaş katilleri 19 yıl sonra yakalandı

İstanbul Kadıköy'e bağlı İçerenköy'de evinde ölü bulunan 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın katil zanlıların baba Nezih Çinkitaş ve Şehriban Çinkitaş olduğu ortaya çıktı. Cinayet 19 yıl sonra çözüldü.

İstanbul Kadıköy'e bağlı İçerenköy'de, 4 Ocak 2001 yılında meydana gelen olayda 6. sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş (12),evinde öldürülmüş olarak bulundu. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede küçük kızın başına bir çekişle vurularak öldürüldüğünü ayrıca boğazının ve sağ bileğinin kopma noktasına gelinceye kadar kadar kesildiğini tespit etti.

Şüpheli ya da şüphelilerin Hande Çinkitaş'ı 13 yerinden bıçakladığı belirlendi. Polis bu güne kadar yaptığı çalışmada katil yada katillere ulaşılamadı. Olay yerinde yapılan incelemede Çinkitaş'ın avucunda saç telleri bulunmuştu. Ancak bu saçlarda yapılan incelemede yabancı bir kişiye ait herhangi bir DNA örneği bulunamadı. Hande Çinkitaş'a ait olduğu tespit edilen bu saçların katil ya da katiller tarafından cinayetin ardından makasla kesildiği ve cinayet mahalline dağıtıldığı belirlendi. Kapıda da zorlama izine rastlanmadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucu saç tellerinin günümüz teknolojisiyle bir kez daha incelemesiyle şüpheliye ulaşıldı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ise baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehriban Çinkitaş olduğu öğrenildi. 4 gün boyunca sorgulanan çift cinayeti itiraf etti.