12 yaşında 'Kristal Kılıç'ı yazdı!

T24 - Türkiye'de genç yazarların giderek öne çıktığı günlerde bir isim var ki çıkardığı kitapla adından sıkça söz ettirir oldu. Eren Demir'den bahsediyoruz, daha 12 yaşında çıkardığı ''Kristal Kılıç'' adlı kitabıyla övgüyü hak etti...



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Eren Demir'in ''Kristal Kılıç'' adlı kitabının frpnet'teki tanıtım yazısı şöyle:



Size ilginç bir olaydan bahsedeceğim. Bahsedeceğim olayın baş kahramanı genç bir yazar. Genç yazar deyince aklımıza ilk kitabını 16 yaşında yazan Christopher Paolini gelebilir fakat bu yazar arkadaşımız çok daha genç. Kendisi fantastik kurguya Kılıç-Büyü tarzı kitaplar okuyarak başladığını söylüyor ve en çok okuduğu serinin de Unutulmuş Diyarlar'ın ünlü kahramanı Drizzt Do'Urden olduğunu mutlulukla belirtiyor. İlk romanını yazmaya bu heyecanla başlıyor. Çok sevdiği Drizzt'in romanlarını kendisine örnek alıyor ve kendisi de maceralarla dolu bir kitap yazmaya başlıyor. Bu kitabı yazmaya başladığında ise yaşı henüz 12. Böylece 12 yaşında ilk romanını tamamlıyor.

Bahsettiğimiz genç yazar arkadaşımız Eren Demir. Evet, kendisi henüz 13 yaşında ve gelecek vaadeden bir yazar. İlk kitabı olan "Kristal Kılıç" da bu ay yayınlandı. Henüz çok genç olmasına rağmen iyi bir iş çıkarmış.

Bu kitabı Drizzt'in Maceralarına benzetebilirsiniz fakat kendisi bu durumdan hiç gocunmuyor ve hatta gurur duyuyor. Eğer siz de bu tür maceraları seviyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız.

Eren'i tebrik ediyoruz ve elinden kalemi hiçbir zaman düşürmemesini diliyoruz.





Kitabın künyesi ve bilgileri







Kristal Kılıç

Yazar: Eren Demir

Yayınevi: Laika Yayıncılık

Sayfa Sayısı: 160

Kategori: Türk Fantastik

''Bu silah da kullanıcısından güç alıyordu, fakat kullanıcısının fiziksel ve ruhsal enerjisi yerine, duygularından yararlanıyordu. Kullanıcının intikam ihtiyacı ve hırs gibi duygularını silaha inanılmaz bir keskinlik kazandıran bir sise çeviriyordu. Duyguların keskinliği, enerjiden çok daha fazla olurdu. Duygular silahın maddesel bir biçime sahip olmasını sağlıyordu. Alania’da bunu enerji kullanarak yapabilecek hiçbir büyü yoktu.''





