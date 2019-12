12 yaşında kızla yatan adama 75 yıl

12 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye giren 38 yaşındaki adam için 75 yıl hapis cezası istendi.



Çorum’un Osmancık İlçesi'nde internette tanıştığı 12 yaşındaki K.Y. ile cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 38 yaşındaki oto elektrik tamircisi Erdal C. için savcı, 75 yıl hapis cezası istedi.



İlköğretim 7'nci sınıf öğrencisi olan K.Y., iddiaya göre geçen yıl Aralık ayında internette sohbet ederken oto elektrik tamircisi evli ve 2 çocuk babası Erdal C. ile tanıştı. Bir süre internet üzerinden arkadaşlık yapan ikili daha sonra yüzyüze görüşmeye başladı. Genç kız kendini 19 yaşında tanıtırken, Erdal C.'de 22 yaşında olduğunu söyledi. Bekar olduğunu ve sevdiği birisi olursa evlenmek istediğini söyleyen Erdal C., önce cinsel tacizde bulunduğu genç kızı, bir bağ evine götüterek zorla ilişkiye girdi. K.Y., ailesinin durumu öğrenmesi üzerine polise giderek şikayetçi oldu. Polis Erdal C.'yi gözaltına alırken evinde yaptığı aramada, çocuk porno görüntülerinin de olduğu çok sayıda porno CD ele geçirildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Nitelikli cinsel istismar, alıkoymak suçlarından 75 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Erdal C., Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün ilk kez hakim karşısına çıkarak kendini savundu. K.Y.'nin iftira attığını söyleyen tutuklu sanık şöyle konuştu:



"İnternette tanıştık. Daha sonra yüzyüze görüşüp arkadaşlık yaptık. Kesinlikle ilişkiye girmedim. Bana iftira atıyor. Ben ona evlenme vaadinde bulunmadım. Tehdit etmedim. Hatta beni ilişki için kendisi çağırdı, ben kabul etmedim."



Erdal C.'nin kendisini iki kez ilçe dışındaki bir bağ evine götürdüğünü söyleyen K.Y. ise mahkemede "İlk seferinde normal ilişkiye girmek istedi. Ben kabul etmeyince de `Belediyede tanıdıklarım var. Ağabeyini belediyedeki işinden attırırım' diye tehditte bulundu. Normal ilişkiyi kabul etmeyince de benimle ters ilişkiye girdi" dedi.