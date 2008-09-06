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Yaşam

12 yaşında kalpten öldü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 12 yaşında bir çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

06 Eylül 2008 03:00

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 12 yaşında bir çocuğun kalp krizinden hayatını kaybettiği bildirildi.
Çınarcık ilçesinde yaşayan Bahattin-Saliha Kaya çiftinin oğulları Oğuzhan (12), evinin önünde arkadaşlarıyla oynarken, göğsünün ağrıdığını söyleyerek eve geldi.
Ailesi tarafından Yalova Devlet Hastanesine götürülen Oğuzhan, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkikler için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Küçük Oğuzhan, "kalp krizi" tanısıyla tedavi altına alındığı fakülte hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çınarcık Hasanbaba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedilen Oğuzhan'ın babası Bahattin Kaya, "Oğlumun o gün bir şeyi yoktu. Göğsünün ağrıdığını söyleyerek eve geldi. Hastaneye götürdük ama kurtaramadık. Doktorlar Oğuzhan'ın kalp krizi geçirdiğini söylediler" dedi. 

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