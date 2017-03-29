12 yaşında İstanbul Caz Festivali’nde çalacak

Müzisyen ailesi sayesinde 8 yaşında piyano ile tanışan ve sadece 4 yılda profesyonellerle yarışan 12 yaşındaki Hakan Başar, bu sene İstanbul Caz Festivali‘nin yanı sıra, Ankara Caz Festivali‘nde de piyano çalacak.

Babası Hakan Başar, amcası Alkan Başar ve kendisinin kurduğu Hakan Başar Trio ile beraber sahneye çıkacak olan genç yetenek, İstanbul Caz Festivali‘nin 28 Mart‘ta Zorlu Center‘deki basın tanıtımında sahne alacak.

Sergilediği performans ile gelecek vadeden genç yetenek Hakan Başar‘ın en büyük isteği ise yurt dışında çalmakmış. Prodüktörüne göre Türkiye‘de oldies caz yapan sayılı sayıdaki gençten biri olduğu için devlet desteği de alabilir.

Küçük yaşta geleneksel festivallere katılacak kadar kendini geliştiren Hakan Başar‘ın dersleri de iyi gidiyor. Yeteneği keşfedildikten sonra ayrı bir eğitim almaya başlayan Hakan Başar için babası şöyle konuştu:

Hakan‘ı piyanoyla tanıştırdıktan sonra doğru müfredatı seçtik. Okul kültürü ve çalışma düzenini birleştiripHakan‘ı hazırladık. Statik metotlardan sıkılmasını istemedik ve bir konsept geliştirdik

Hakan Başar‘ı dinlemek isteyenler ise ona Mayıs ayında Ankara Caz Festivali‘nde, Temmuz ayında ise İstanbul Caz Festivali‘nde ulaşabilir. Ayrıca bir karışıklılığa mahal vermemek için babasıyla adının aynı olduğunu belirtmekte fayda var.