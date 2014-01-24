12 yaşında evlendirilen Kader’in ailesinden üç kişiye 18 yıl hapis istemiyle dava

Siirt Pervari'de 12 yaşında evlendirilen, av tüfeğiyle vurulmuş bulunan Kader Ertem'in birlikte yaşadığı Mehmet Atak ile anne ve babası hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Pervari’de 12 yaşında evlendirilen ve evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan 14 yaşındaki Kader Ertem ile ilgili olarak, Ertem'in anne ve babasının yanı sıra birlikte yaşadığı Mehmet Atak ile Atak'ın anne ve babası hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Bayar, yaptığı yazılı açıklamada, Kader Ertem'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi. Olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduklarını ifade eden Bayar, Kader Ertem'in Pervari Devlet Hastanesinde 12 Eylül 2013 günü doğum yapması sonucu, yaşının küçük olması sebebiyle olayın İlçe Jandarma Komutanlığına ihbar edildiğini belirtti.

Aynı gün Pervari Cumhuriyet Savcılığının Ertem'in "cinsel yönden istismar" edildiği gerekçesiyle Musa Ertem, Mehmet Atak, Suna Ertem, Tahir Atak ve Sabriye Sivil hakkında soruşturma başlattığını kaydeden Bayar, şüpheliler hakkında kamu davası açılması için soruşturma evrakının Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini aktardı.

Bayar, açıklamasında, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 Ocak 2014'de Siirt Ağır Ceza Mahkemesine Kader Ertem'in anne ve babası ile birlikte yaşadığı Mehmet Atak, Atak'ın anne ve babası hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından cezalandırılmaları için kamu davası açılmıştır" ifadesine yer verdi.

Kader Ertem'in ölümüyle ilgili olarak 3 ayrı soruşturmanın yürütüldüğünü bildiren Cumhuriyet Başsavcısı Bayar'ın açıklamasında, "Kader Ertem'in ölümü ile ilgili olarak Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ertem ile Atak arasında imam nikahı kıyılması ile ilgili olarak Van Çatak Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ertem ile Atak'ın gayrı resmi birlikte yaşayıp Ertem'in yaşı küçük olduğu halde olayı adli makamlara bildirmeyen köy muhtarı hakkında ise Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı ayrı soruşturma yürütülmektedir" denildi.