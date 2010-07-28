12 yaşında anne oldu!

T24- İzmit'te küçük yaşta evlendirilen 12 yaşındaki R.H.'nün 5.5 aylık dünyaya getirdiği erkek bebek 5 günlükken öldü. R.H.'yi yine 13 yaşındaki Y.C. ile evlendiren anne ve babaları gözaltına alındı.





Roman H. ve Y. ailesi küçük yaştaki çocuklarını evlendirdi. Nüfus kaydında 12 yaşında görünen R.H. yine kayıtlarda 13 yaşında olan Y.C. ile evlendi ancak yaşları küçük olduğu için nikah yapılmadı. Çift ayrı evde yaşarken R.H., 5.5 aylık hamileyken geçen 22 temmuz günü rahatsızlandı.





Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Alikahya Kadın ve Doğum Hastanesi’ne kaldırılan R.H.'nin dünyaya getirdiği erkek bebek özel bir hastanede küvöze alındı ancak 5 gün sonra yaşamını yitirdi.





Doğumdan sonra R.H.’nin kimlik yaşının henüz 12 olduğunun anlaşılması üzerine durum polise bildirildi. Polisin yaptığı araştırmada, R.H.'nin evlendiği Y.C.’nin de yaşının 13 olduğu belirlendi ve soruşturma başlatıldı. Küçük yaştaki çocuklarını evlendirdikleri iddisıyla iki aileden 5 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

