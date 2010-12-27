-12 ÜNİVERSİTEYE AKADEMİSYEN ALINACAK ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Afyon-Kocatepe, Zonguldak-Karaelmas, Samsun-Ondokuz Mayıs, Şanlıurfa-Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Tokat-Gaziosmanpaşa, Çanakkale-Onsekiz Mart, Yozgat-Bozok, Kırşehir-Ahi Evran, Uşak, Tunceli, İstanbul Haliç ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, tıp fakültesi cerrahi tıp bilimleri bölümü göz hastalıkları anabilim dalında istihdam edilmek üzere daimi statüde 1 profesör alımında bulunacak. 25 Aralık Cumartesi günkü Resmi Gazetede yer alan ilana göre adaylar başvurularını, 15 gün içinde şahsen Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. Ayrıntılı bilgi rektörlüğün http://www.aku.edu.tr sayfasından temin edilebilecek. -KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü, Zonguldak Sağlık Yüksekokulunun cerrahi hastalıkları hemşireliği anabilim dalında istihdam edilmek üzere doçentliğini hemşirelik bilim alanı cerrahi hastalıkları hemşireliğinde yapmış, 1 doçent alacak. 25 Aralık Cumartesi günkü Resmi Gazetede yer alan ilana göre müracaat etmek isteyenlerin detaylı bilgiyi http:\\www.karaelmas.edu.tr sayfasından öğrenebilecekler. -ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü de çeşitli fakültelerde görevlendirilmek üzere daimi statüde 1 profesör, 6 doçent ve 10 yardımcı doçent alacak. 25 Aralık Cumartesi günkü Resmi Gazetede yer alan ilana göre mühendislik fakültesinin bilgisayar yazılımı bölümü için 1, proses ve reaktör tasarımı bölümü içinde 1, eğitim fakültesinin eğitim yönetimi teftiş plan ve ekonomisi için 1, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi medeni usul ve icra iflas hukuku için 1, idare hukuku için 1, İlahiyat Fakültesinin Arap Dili ve Belegatı için 1, Türk İslam Edebiyatı için 1, fen edebiyat fakültesinin Türk İslam sanatı için 1, tıp fakültesinin aile hekimliği için 1, tıbbi farmakoloji bölümü için de 1 yardımcı doçent alınacak. Fen edebiyat fakültesinin genel fizik bölümü için 1, fonksiyonlar teorisi ve fonksiyonel analiz bölümü için 1, tıp fakültesinin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü için 2, iktisadi ve idari bilimler fakültesinin iktisat politikası için 1, sağlık yüksekokulunun hemşirelik bölümü için 1 doçent istihdam edilecek. Rektörlük ayrıca ziraat fakültesinin bahçe bitkileri bölümü içinse 1 profesör alacak. Yabancı dil sınav tarihlerini ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecek. Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen rektörlüğe yapacaklar. -HARRAN ÜNİVERSİTESİ- Harran Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak. Harran Üniversitesi Rektörlüğünün duyurusu, 25 Aralık Cumartesi günkü Resmi Gazetede yayımlandı. Duyuruya göre, 5 profesör, 4 doçent ve 29 yardımcı doçent alınacak. Profesör ve doçent kadroları daimi statüde olacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen Harran Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. Öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar ve sayıları şöyle: ''Fen edebiyat fakültesi: analitik kimya bölümü (1 profesör), Mühendislik fakültesi: enerji bölümü (1 profesör), Tıp fakültesi: nöroloji bölümü (1 profesör), beyin ve sinir cerrahisi bölümü (1 profesör), Veteriner fakültesi: cerrahi bölümü (1 profesör), Tıp fakültesi: genel cerrahi bölümü (2 doçent), kadın hastalıkları ve doğum (1 doçent), çocuk sağlığı ve hastalıkları (1 doçent), Eğitim fakültesi: psikolojik danışmanlak ve rehberlik (1 yardımcı doçent), müzik eğitimi (1 yardımcı doçent), din kültürü ve ahlak bilgisi (1 yardımcı doçent), Fen edebiyat fakültesi: genel fizik (1 yardımcı doçent), zooloji (1 yardımcı doçent), uygulamalı matematik (1 yardımcı doçent), Yeni Türk Dili (1 yardımcı doçent), sanat tarihi (1 yardımcı doçent), kurumlar sosyolojisi (1 yardımcı doçent), protohistorya ve Önasya ark. (1 yardımcı doçent), Güzel sanatlar fakültesi: mimarlık (1 yardımcı doçent), Mühendislik fakültesi: yapı (1 yardımcı doçent), hidrolik (1 yardımcı doçent), elektrik tesisleri (1 yardımcı doçent), elektronik (1 yardımcı doçent), ölçeme tekniği (1 yardımcı doçent), kartoğrafya (1 yardımcı doçent), endüstri mühendisliği (1 yardımcı doçent), Tıp fakültesi: çocuk ergen ruh sağlığı hastalıkları (1 yardımcı doçent), radyoloji (1 yardımcı doçent), kardiyoloji (1 yardımcı doçent), göz hastalıkları (1 yardımcı doçent), üroloji (1 yardımcı doçent), anestezi ve reanimasyon (1 yardımcı doçent), plastik, rek. ve estetik cerrahi (1 yardımcı doçent), halk sağlığı (1 yardımcı doçent), Ziraat fakültesi: bahçe bitkileri (1 yardımcı doçent), Beden eğitimi ve spor yüksekokulu: beden eğitimi ve spor öğretmenliği (1 yardımcı doçent), Turizm ve otel işletmesi yüksek okulu: turist rehberliği (1 yardımcı doçent)'' -ÇANAKKALE-ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü (ÇOMÜ), daimi statüde 4 profesör ve 1 doçent alacak. 26 Aralık Pazar günkü Resmi Gazetede yer alan ilana göre fen edebiyat fakültesinin felsefe bölümü için 2 profesör, 1 doçent, ilahiyat fakültesinin temel islam bilimleri bölümü için 2 profesör alınacak. Bir aday sadece 1 kadroya başvurabilecek. Başvurular 15 gün içinde Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen yapılacak. -UŞAK ÜNİVERSİTESİ- Uşak Üniversitesi Rektörlüğü ise fen edebiyat fakültesinin tarih bölümü için 1 doçent alacak. Uşak Üniversitesi Rektörlüğünün öğretim üyesi alımına ilişkin duyurusu 26 Aralık Pazar günkü Resmi Gazetede yayımlandı. Duyuruya göre son başvuru tarihi 21 Ocak 2011 olarak belirlendi. Adaylar detaylı bilgiyi, www.usak.edu.tr adresinden temin edebilecek. -AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Kırşehir'de bulunan Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü, 1 profesör ve 5 yardımcı doçent alımında bulunacak. 26 Aralık Pazar günkü Resmi Gazetede yer alan ilana göre profesör kadroları daimi statüde olacak. Yardımcı doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar, yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacak. Öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar ve sayıları şöyle: ''Eğitim fakültesi-ilköğretim bölümü (1 yardımcı doçent), Fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksekokulu-fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü (1 yardımcı doçent), Sağlık Yüksekokulu- hemşirelik bölümü (1 profesör), çocuk gelişimi bölümü (1 yardımcı doçent), Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu- tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü (1 yardımcı doçent) Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu-acil ve ilk yardım bölümü (1 yardımcı doçent),'' Adaylar başvurularını 15 gün içinde, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat edecekler. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. -TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü, geoteknik anabilim dalında doktora yapmış 1 yardımcı doçent alacak. Tunceli Üniversitesinin gazetelerde yer alan duyurusuna göre yabancı dil sınavlarının yapılacağı tarih ve yer daha sonra adaylara duyurulacak. Müracaatlar 15 gün içinde Tunceli Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen yapılacak. -BOZOK ÜNİVERSİTESİ- Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ise tıp fakültesinin enfeksiyon hastalıkları, üroloji, tıbbi patoloji ve kardiyoloji bölümlerinde istihdam edilmek üzere 4 yardımcı doçent doktor alacak. Rektörlüğün gazetelerde yer alan ilanına göre ayrıntılı bilgi, Bozok Üniversitesinin www.bozok.edu.tr adresinden temin edilebilecek. -HALİÇ ÜNİVERSİTESİ- Haliç Üniversitesi Rektörlüğü, tam zamanlı statüde 3 profesör alımında bulunacak. İşletme fakültesinin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, mühendislik fakültesinin endüstri mühendisliği ile sağlık bilimleri yüksekokulunun fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri için 3 profesör alınacak. Haliç Üniversitesinin gazetelerde yer alan duyurusuna göre adaylar başvurularını 15 gün içinde Haliç Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. -BEZMİ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ- Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü daimi statüde 3 profesör alacak. Rektörlüğün gazetelerde yer alan duyurusuna göre eczacılık fakültesinin farmakognozi, diş hekimliği fakültesinin protetik diş tedavisi, diş hekimliği fakültesinin ortodonti anabilim dalında istihdam edilmek üzere 3 profesör alınacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde rektörlüğe şahsen yapacaklar. -DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMESİ 30 PERSONEL ALACAK- Bu arada Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçe ve döner sermayeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere toplam 30 sözleşmeli personel alacak. Düzce Üniversitesi Rektörlüğünün personel alımına ilişkin duyurusu çeşitli gazetelerde yayımlandı. Duyuruya göre adaylar başvurularını 15 gün içinde (27 Aralık-10 Ocak 2011), Rektörlük Personel Daire Başkanlığına müracaat edecekler. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Adaylarda 2010 KPSSP3 puanı değerlendirilecek olup, KPSS (B) gurubu puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 gün içerisinde www.duzce.edu.tr adresinden ilan edilecek. 4/B kapsamında sözleşmeli olarak alınacak olan personelin unvanları ve sayıları şöyle: ''Diyetisyen (2), hemşire (24) ebe (4)'' -TOKAT-GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ- Tokat-Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü 5 doçent, 7 yardımcı doçent alımında bulunacak. Doçent kadroları daimi statüde olacak. 26 Aralık Pazar günkü Resmi Gazetede yer alan duyuruya göre, iktisadi ve idari bilimler fakültesinin maliye bölümü için 1 yardımcı doçent, ziraat fakültesinin tarım ekonomisi ve zootekni bölümü için 3 doçent, biyosistem mühendisliği bölümü için 1 yardımcı doçent, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesinin harita mühendisliği bölümü için 1 yardımcı doçent, beden eğitimi ve spor yüksekokulu için 1 doçent, tıp fakültesinin cerrahi ve dahili tıp bilimleri bölümü içinse 1 doçent, 3 yardımcı doçent istihdam edilecek. Başvurular 10 Ocak 2011 tarihine kadar şahsen Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne yapılacak. İstenilen belgeler ve açıklamalar rektörlüğün http://www.gop.edu.tr adresinden temin edilebilecek.