12 ülkeden Akdeniz'e büyük yığınak

Suriye'de yaşanan iç savaş uluslararası toplumun bir numaralı gündem maddesi haline gelirken, ülkeler birbiri ardına Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor. Bölgede Türkiye'nin 34, Rusya'nın ise 13 savaş gemisi bulunuyor. Suriye'de son yaşanan gelişmeler üzerine birçok ülkenin savaş gemilerini konuşlandırdığı Akdeniz'de Türkiye'ye ait 20'si muhrip, 14'ü yardımcı gemi olmak üzere toplam 34 geminin bulunduğu öğrenildi. Bu gemilerden 3 korvet, 1 denizaltı, 1 hücum bot ve 1 fırkateynin sürekli olarak Akdeniz'de hareket halinde oldukları ve keşif ve gözetleme görevinde bulunduğu belirtildi.

Mehmet Varol’un DHA’da yer alan haberine göre, Akdeniz'deki 34 geminin dışında. Deniz Kuvvetleri'ne ait diğer gemilerin de uluslararası yapılan tatbikatlarda görevli olduğu öğrenildi. Genelkurmay Başkanlığı bu gemilerin hangi tatbikatta görevli olduğunu ise internet sitesindeki 'Günlük Faaliyetler' bölümünde açıkladı.

Rusya'nın 13 gemisi bulunuyor

Suriye'nin Lazkiye bölgesinde hava üssü ve Tartus'ta da deniz üssü bulunan Rusya'nın ise Akdeniz'de 13 gemisi bulunuyor. Bu gemilerden 4'ünün muhrip 9'unun ise yardımcı gemi olduğu belirtildi.

ABD'nin 3 Akdeniz'deki gemileri

ABD'nin ise Akdeniz'de şu anda 3 muhrip gemisinin bulunduğu öğrenildi.

Fransa'nın 5, İtalya'nın 2 gemisi var

1 uçak gemisi, 2 muhrip gemi, 1 fırkateyn ve 1 istihbarat gemisi olmak üzere Fransa'nı Akdeniz'de 5 gemisi görev yapıyor. İtalya'nın ise 1 fırkateyn ve 1 denizaltı Akdeniz'de konuşlu olduğu öğrenildi. İngiltere, Belçika, İspanya, Kanada, Portekiz, Yunanistan ve Hollanda'nın ise birer gemilerinin bulunduğu belirtildi.

Türk gemilerinin 'günlük faaliyetleri'

Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri'ne ait diğer gemilerin ise 3 Aralık 2015 tarihinde yaptıkları faaliyetlerine ilişkin internet sitesindeki 'Günlük Faaliyetler' bölümünde bilgi verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir Deniz Karakol Uçağı, Ege Denizi'nde uluslararası hava sahasında keşif gözetleme uçuşu icra edere NATO'nun Etkin Çaba Harekatı'na yardımcı destek sağladı. TCG BOZCAADA, Birleşmiş Milletler UNIFIL Deniz Harekâtı'na iştirak ederek Lübnan açıklarında karakol görevi icra ediyor. Akdeniz Kalkanı Harekâtı'nda görevli olan TCG BURAKREİS'in Doğu Akdeniz'de karakol icra karakol görevi icra ediyor. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de görevli TCG SOKULLU MEHMET PAŞA ve TCG AKÇAKOCA'nın Yunanistan ev sahipliğinde Orta Akdeniz'de icra edilen ARIADNE-2015 Tatbikatı' iştirak ediyor. Ayrıca harekât eğitim faaliyetini toplam 14 geminin icra ettiği belirtildi.