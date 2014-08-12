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12 tonluk bonzai hammaddesi ele geçirildi

İstanbul'da Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 kilosundan 100 kilo bonzai yapılabilen 'Abfubinica' adı verilen 120 kilogram sentetik madde ele geçirdi

12 Ağustos 2014 19:34

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz cumartesi düzenlenen operasyonda 'bonzai' hammaddesi olarak kullanılan 120 kilo 40 gram 'Abfubunica' adı verilen sentetik madde ele geçirildi. 'Ab kubinica' tipi uyuşturucu hammaddesinin 1 kilosundan, 100 kilo 'bonzai' yapıldığı belirtildi. Ele geçirilen 'Ab kubinica' ile rekor miktarda bonzai hammaddesi ele geçirilmiş oldu.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Narkotik Polisi, tutuklanan şüphelilerle ilgili çalışmalarını devam ettirdi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda cezaevindeki şüphelilerin daha önce bir adrese uyuşturucu depolamış oldukları tespit edildi. Uyuşturucu depolanan Ümraniye'deki evi belirleyen "Sentetik ve Ara Kimyasallar Büro Amirliği" ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi günü adrese baskın yaptı. Kimsenin olmadığı evde yapılan aramalarda 120 kilo 40 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu hammaddesinin görüntüsü polis kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, ele geçirilen uyuşturucu paketlerinin çıkarılması yer alıyor.

 

Sadece 1 kilosundan 100 kilo bonzai yapılıyor

 

Son günlerde sık sık gündeme gelen bonzai, narkotik uzmanları tarafından 'sentetik kannabinoid' olarak adlandırılıyor. Bonzai; 'yavşan otu'na emdirilen sentetik etken maddelerle elde ediliyor.

Bu uyuşturucuyu elde etmek için en sık 'Ab kubinica' adı verilen sentetik madde kullanılıyor. 'Ab kubinica'nın 1 kilosundan yaklaşık 100 kilo bonzai (sentetik kannabinoid) yapılıyor. Yavşan otuna emdirilen kimyasalla yapılan bonzai 3 gramlık paketler halinde satılıyor.

 

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