12 taksitle boşanmak ister misiniz?

Türkiye 'de ekonomik sıkıntı vatandaşları iyice darboğaza sürüklerken, mahkemelik olaylarında arttığı günümüzde nakit sıkıntısı ile davalarda açılamıyordu. Denizlili Avukat Mehmet Demir nakit sıkıntısı çeken müvekkilleri için avukatlık bürosuna pos cihazı koydurttu



Dünyayı vuran ekonomik kriz ve Türkiye’de devam eden nakit sıkıntısı Avukatları da etkiledi. Özellikle dava harçlarının yatırılmasında ve dava ücretlerinin ödenmesinde vatandaşların sıkıntı yaşadığını gören avukat Mehmet Demir müvekkillerinin de isteği üzerine kredi kartı uygulaması geçti. Alacağı olduğu müvekkillerinden bu sayede ödeme alacak olan Avukat Mehmet Demir pos cihazını bürosuna kurdurttu.



Müvekkillerim talep etti



Kredi kartı uygulaması ile ilgili olarak müvekkillerinden büyük ısrar aldığını belirten Avukat Mehmet Demir “Her alanda, her an kullandığımız kredi kartları için müvekkillerim benimde kullanmamı istedi. Gerek dava için ödenecek harç ücretleri gerekse de avukatlık ücreti olarak yapılacak ödemelerde nakit sıkıntısı çekiliyor. Vatandaşlar dava hakkındaki sıkıntısını anlatıyor. Dava açmaya karar verdikten sonra dava harçları için paraya ihtiyacımız olduğunu söyleyince davasını erteliyor. Müvekkillerim bana kredi kartı olduğunu ve avukatlık ücretlerinde de kullanmak istediği söyleyince bende bankalar ile görüştüm ve aldım” dedi.



Birden fazla kart var



Piyasada para olmadığını, ödemelerin de mecburi olarak karttan yapıldığını belirten Mehmet Demir müvekkillerinden artık bu şekilde daha kolay para aldığını belirterek “Türk ekonomisi senetler, çekler ve kredi kartlarıyla dönmeye başladı. Bir kişide en az 3-4 kart bulunuyor. Verilen senetler ve çekler maalesef mahkemelerden dönüyor. Teknolojiyi de takip ederek bizlerde bu kervana katıldık. Halkımıza yardımcı olmayı istiyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda taksit imkanı da sunacağız” dedineklerimizi de sunmaya çalışacağı” dedi.

