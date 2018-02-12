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Spor

12 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

İTALYA BASINI CENGİZ ÜNDER'İ KONUŞUYOR Roma'nın 5-2'lik Benevento galibiyetine 2 gol 1 asistle katkı sağlayan Milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalya basınında manşet oldu

12 Şubat 2018 12:59

İTALYA BASINI CENGİZ ÜNDER\'İ KONUŞUYOR
Roma\'nın 5-2\'lik Benevento galibiyetine 2 gol 1 asistle katkı sağlayan Milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalya basınında manşet oldu.
Gazetelerde ve internet sitelerinde Cengiz\'in muhteşem golleri konuşuluyor.
Ayrıca genç futbolcunun attığı gol sonrası verdiği asker selamı da büyük ilgi gördü.

(ÖZEL) Devlet sporcuları Milli görevi reddetti!
Goalball Milli Takım sporcularından 6 futbolcu, kulüp antrenörlerinin Milli Takım hocası olmadığı sürece Milli Takım\'nda görev almak istemediklerini belirttiler..
\"Hocamızı Milli Takım\'a isteriz\" diyerek kampa katılmadılar..

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde son 16 Turu, UEFA Avrupa Ligi\'nde de son 32 turu heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

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