12 soruda Adil Öksüz hakkında neler biliniyor?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'FETÖ'nün 'hava kuvvetleri imamı' olduğu ileri sürülen, İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyon lira ödül koyduğu Adil Öksüz hakkında kamuoyuna yansıyan haberleri derledi. Selvi, Öksüz'ün yakalanmasının "namus meselesi" olduğu görüşünü savundu.

"Gözaltında tutulduğu süre içinde elleri hiç kelepçelenmedi. Kendisine ait cep telefonuyla saat 15.15, 15.20 ve 15.25’te, Atatürk Araştırma Merkezi Bilimsel Çalışmalar Müdürü Hasan Balcı’yla telefon görüşmesi yapması sağlandı" diyen Selvi "22 saat gözaltında tutulduğu halde ifadesi alınmadı. Kemalettin Özdemir 2012 ve 2013’te devlete bildirdim demesine rağmen, hiçbir araştırma yapılmadan mahkemeye dosyası, içeriği boşaltılarak sevk edildi" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi'nin "Adil Öksüz hakkında son haberler" başlığıyla yayımlanan (26 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Sonunda bu da oldu.

Adil Öksüz’ün de başına 4 milyon ödül konuldu.



Adil Öksüz, 15 Temmuz darbe girişimi ile Fetullah Gülen arasındaki illiyet bağını sağlayan en önemli tanıktı.



Ancak darbe gecesi yakalandığı Akıncı Üssü’nden skandallar zinciri içinde salıverilmişti.



İsterseniz ulaştığım son bilgiler ışığında Adil Öksüz konusunu netleştirmeye çalışalım.



1- Adil Öksüz öldürüldü mü?

18 Temmuz gününden itibaren Adil Öksüz’e ilişkin olarak herhangi bir bilgi alınabilmiş değil. Bu durum kimi zaman, “Adil Öksüz öldürüldü mü?” sorusunu gündeme getirdi. Çok kritik bilgilere sahip olması nedeniyle FETÖ’cü yapılanmanın ortadan kaldırılmasından endişe edildi. Bu kaygı kimi zaman güvenlik birimlerinde de oluştu. Ancak öldürüldüğüne dair bir ipucuna ulaşılamadı.



2- Adil Öksüz yaşıyor mu?

Güvenlik birimleri Adil Öksüz’ün yaşadığını düşünüyor. Ancak El Kaide lideri Usame Bin Ladin gibi sinyal takibine yarayacak her türlü teknolojiden uzak bir yerde saklandığı düşünülüyor.



3- Yurtdışına çıktı mı?

Yurtdışına kaçırılması için fırsat kollandığı ancak henüz yurtdışına çıkarılamadığı düşünülüyor. Darbe gecesinden itibaren Adil Öksüz’ü koruyan gücün onu Türkiye’de sakladığı noktası üzerinde duruluyor.



4- Adil Öksüz aranıyor mu?

Adil Öksüz’ü bulmak için hem Emniyet’te hem Jandarma’da özel ekipler oluşturuldu. Ama yakalanamadı. Dahası en ufak bir ipucuna ulaşılamadı. Bu durum ciddi bir şekilde aranıyor mu sorusuna yol açtı.



5- Kılıçdaroğlu’na gelen istihbaratta olduğu gibi MİT ajanı mı?

Yani çift taraflı çalışıyor mu? Şu ana kadar MİT ajanı olduğuna dair iddialar doğrulanmadı. Ama yakalanamadığına göre istihbarat ve güvenlik içindeki kripto FETÖ’cüler tarafından saklandığı düşünülüyor.



6- Adil Öksüz nerede yakalandı?

Akıncı Jandarma Karakolu’nda tutulan tutanakta Adil Öksüz’ün, Kazan ilçesi Akıncı Mahallesi’nde yakalandığı yer aldı. Oysa Adil Öksüz’ün kaçarken Akıncı Üssü’nün içinde yakalandığı belirlendi.



7- Adil Öksüz gözaltındayken ayrıcalıklı muamele gördü mü?

Adil Öksüz Akıncı Jandarma Karakolu’nda 22 saat gözaltında tutuldu. Bu sırada gözaltındakilerin elleri arkalarından kelepçelenirken, Adil Öksüz’ün eli bağlanmadı.



8- Adil Öksüz’e başka hangi ayrıcalıklar sağlandı?

Gözaltında tutulduğu süre içinde elleri hiç kelepçelenmedi. Kendisine ait cep telefonuyla saat 15.15, 15.20 ve 15.25’te, Atatürk Araştırma Merkezi Bilimsel Çalışmalar Müdürü Hasan Balcı’yla telefon görüşmesi yapması sağlandı.



9- Gözaltında ifadesi alındı mı?

22 saat gözaltında tutulduğu halde ifadesi alınmadı. Kemalettin Özdemir 2012 ve 2013’te devlete bildirdim demesine rağmen, hiçbir araştırma yapılmadan mahkemeye dosyası, içeriği boşaltılarak sevk edildi.

10- Adil Öksüz’le ilgili neden 3 ayrı tutanak tutuldu?

Adil Öksüz’ü koruyan el burada da devreye girdi. 16 Temmuz tarihli, “Teslim Tesellüm Belgesi”nde Adil Öksüz’ün üzerinden çıkan GSP cihazına yer verilmedi. İkinci tutanakta ise, “Markası ZTE 4G LTE olan GPS yer koordinat belirleme cihazı” ifadesi yer aldı. Tutulduğu saatin belirtilmediği üçüncü tutanakta ise “GSP’nin Öksüz’ün üzerinde bulunmadığı, cihazı tuvalete attığı” belirtildi.



11- Adil Öksüz’ün telefonları ne oldu?

Adil Öksüz, adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca GPS cihazının kendisine teslim edildiği biliniyordu. Adil Öksüz’ün iki telefonunun da kendisine teslim edildiği ortaya çıktı. Böylece Adil Öksüz’ün başta Fetullah Gülen olmak üzere yaptığı görüşmeler tespit edilemedi. Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde doğan Adil Öksüz’ün gözaltındayken Kazan Jandarma Karakolunda görevli bir hemşerisinin bir yakınıyla telefonla görüştüğü iddiası da kanıtlanamadı.



12- Adil Öksüz’ün yardımcısının başka bir görevi var mıydı?

Adil Öksüz’ün yardımcısı olduğu belirtilen eski Anafartalar Koleji sahibi Hakan Çiçek, iki kez ifadesine başvurulmasına rağmen konuşmadı. Hakan Çiçek’in aynı zamanda “Kurmay Subayların İmamı” olduğu belirlendi.



13- Adil Öksüz yakalanabilecek mi?

Adil Öksüz’ün yakalanması namus meselesine döndü.