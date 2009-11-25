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Kültür-Sanat

'12. Sinema Tarih Buluşması' başlıyor

"12. İstanbul Uluslararası Sinema Tarih Buluşması", 11-17 Aralıkta gerçekleştirilecek.

25 Kasım 2009 02:00

T24 - "12. İstanbul Uluslararası Sinema Tarih Buluşması", 11-17 Aralıkta gerçekleştirilecek.

Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından, "Avrupa Kültürleri İstanbul Buluşması" teması çerçevesinde düzenlenen festivalde, Türkiye ve Avrupa'nın ortak mirası ve bu mirasın uçsuz bucaksız zenginliği keşfedilecek.

Buluşmanın, her yıl alanında çığır açan isimlere sunduğu "Onur Ödülü", bu yıl Türkiye'nin en büyük sanatçılarından piyanist İdil Biret'e, festivalin açılış gecesinde verilecek.

Yapımcılığını Böcek Yapım'ın, yönetmenliğini Eytan İpeker'in üstlendiği, İdil Biret'in sanatını ve yaşamını konu alan, halen yapım aşamasındaki "İdil Biret: Piyanodaki Mucize Parmaklar" adlı belgeselin bir bölümü ilk kez açılış gecesinde gösterilecek.

Ödüllü filmler geçidi
    
Cannes, Berlin ve Toronto gibi film festivallerinden ödül ve övgülerle dönen nitelikli filmlerin gösterileceği festivalde, "Avrupa Kültürleri Buluşması", "Yeni Keşifler", "Dünya Festivallerinden", "İnsan Hakları", "Beyaz Perdenin Tanıklığı: Polonya Sinemasına Bakış" adlı bölümler yer alacak.

Festival, Avrupa ve Türkiye kültür sahnesinin sinema, tarih, felsefe alanında önde gelen bilim adamı, sanatçı ve düşünürlerinin buluşacağı, kültürlerin sınır tanımazlığının ve İstanbul'un "küreselleşen dünyanın çok kültürlü ortamındaki" konumunun tartışılacağı, moderatörlüğünü Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın üstleneceği "İmparatorluklar Başkenti İstanbul'un Avrupa Kültürleri Üzerindeki Çok Yönlü Etkisi" konulu panele de ev sahipliği yapacak.

"İstanbul Uluslararası Sinema Tarih Buluşması"nda gösterilecek filmlerin, Türkiye galaları dahil tüm seansların biletleri, öğrenciye 4, tam 5 liradan satışa sunulacak.

Gösterimler, Alkazar Sineması ve Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fransız Kültür Merkezi'ndeki film gösterimleri ise ücretsiz olacak.

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