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Yaşam

12 saatte yeni doğan 4 bebek öldü

Bursa'da, Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde 12 saatte art arda 4 bebeğin öldüğü bildirildi.

27 Kasım 2008 02:00

Yine Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, yine bebek ölümleri. Bursa’da 12 saat içinde art arda 4 bebek öldü.

Bursa'daki Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan ölümler üzerine araştırma başlatıldı. Güvenlik amacıyla yapılan araştırmada salgın hastalık bulunmadığı bildirildi.

Bursa'da, Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde 12 saatte art arda 4 bebeğin öldüğü bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde 12 saatte yaşanan ölümler üzerine yetkililer, güvenlik amacıyla araştırma başlattı.

‘Salgın hastalık bulgusu yok’

Dört bebeğin ölümünü takiben Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kullanılan tüm aletlerin ve teçhizatın kültürünün alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bebeklere hazırlanan TPN solüsyonlarından kültür alınmıştır. Hiçbirinde üreme tespit edilmemiştir. Aynı zamanda, tüm Yenidoğan ve doğumhane personelinin burun ve el kültürleri alınmıştır.

Ölen bebeklerin hepsinden, epidemik patojen olup olmadığının araştırılması için postmortem kan kültürü, beyin omurilik sıvısı kültürü, mide aspirasyon sıvısı kültürü, trakeal aspirasyon sıvısı kültürü, gaita kültürü alınmıştır. Hiçbirinde epidemiye (salgın hastalık) işaret edebilecek bulgu saptanmamıştır. Gerekli tüm araştırmalar yapılmış olup Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde enfeksiyon saptanmamıştır.'' Ölen bebeklerin 26-32 hafta arasında değişen gebelik süreleri sonucunda "prematüre'' olarak dünyaya geldiği bildirildi.

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