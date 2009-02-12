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12 puan göbekten, 12 puan kalçadan

34 yıldır Eurovision'u sunan Bülent Özveren: Hadise ilk 5'e kalır. Göbeği için Güney, poposu için de Orta Avrupa ülkeleri 12 puan verir

12 Şubat 2009 02:00

1975'den bu yana Eurovision şarkı yarışmalarını sunan Bülent Özveren 'Orada Neler Oluyor'da Hadise'nin durumunu değerlendirdi.

Bülent Özveren "Hadise ilk 5'e kalır. Sesi, şarkısı, şovu ve vücudu güzel. Göbeğini titretmesi Güney ülkelerinden 12 puan, popo ve kalça kıvırması da Orta Avrupa ülkelerinden 12 tam puanı alır. 24 puan kesin cepte. Bir tek kıyafetini beğenmedim. Blue-jean ve beyaz tişörtü değiştirmeli. Ama göbeği açık kalmalı. O göbek ve kalça bize kazandıracak" dedi.

Bülent Özveren "Ajda Pekkan 'Petrol' şarkısıyla bugün katılsaydı birinci olacağını iddia etti. Ne diyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi; İmkânsız. Ajda hoş kadın, ama fazla iyimser konuşmuş. Eurovision artık Hadise gibi genç kızların işi. Yalnızca şarkı-yorum değil, dans ve şov da yarışıyor.

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