12 Ocak İngiltere basın özeti: Trump'ın 'kirli dosyaları' ve Kıbrıs görüşmeleri

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Amerikan istihbarat servislerini, Rusya'nın kendisi hakkında "uygunsuz" bazı bilgiler topladığına yönelik iddiaları içeren dosyayı kamuoyuna sızdırmakla suçladığı basın toplantısı, İngiliz gazetelerinin manşetlerinde öne çıkıyor.

Times gazetesi, Donald Trump'ın basın toplantısında Rusya'yla ilişkileri ve seks görüntüleri iddialarını kapsayan bir rapor karşısında gösterdiği "öfkeli inkârları" vurguladı. Baş sayfada geniş yer verilen haber, "Trump istihbarat şeflerine 'Nazi gibi davranıyorsunuz' dedi" başlığını taşıyor.

ABD'de önce CNN televizyonunda, daha sonra başka basın kuruluşlarında yayımlanan haberlerde, Rusya'nın elinde, Trump'ın bazı seks işçileriyle cinsel ilişkiye girerken çekilmiş görüntüler ve iş hayatı hakkındaki "zarar verici" bilgiler olduğu iddia edilmişti.

Kıbrıslı Rum ve Türk liderler Nicos Anastasiades ile Mustafa Akıncı'nın Cenevre görüşmeleri ile Türk lirasının düşüşü, gazetelerin yer verdiği diğer konulardan.

Financial Times (FT) gazetesi, "İltihaplanan ekonomik korkular Türk lirasını vurdu" başlığıyla bir yazı yayımladı.

Mehul Srivastana imzalı yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm güçlerde "kontrolü eline geçirmek" için gösterdiği çabalar ile "yükselen terör tehditinin" etkilerinin yabancı yatırımcıları alarma geçirdiği, Türk lirasının Çarşamba günü yüzde 4 azaldığı belirtildi.

2017 yılının Ocak ayının başından beri, liranın dolar karşısında yüzde 12 düştüğü ifade edilen yazıda, şirket yöneticileri ve kamu çalışanları dahil 100 binden fazla kişinin darbe girişimi sonrası tasfiyesine işaret edildi.

FT'nin yazısında ayrıca, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından yükselen piyasaların tümü zorlanıyor olsa da, "Türkiye'nin yüksek siyasi riskler, döviz kuruna bağlı şirket borçları ve görece düşük Merkez Bankası rezervleri nedeniyle en kırılgan ülke" konumuna geldiği ifade edildi.

"Gittikçe küçülen rezervler karşısında uzmanlar tek çözümün Merkez Bankası'nın faiz artırımı olduğuna inanıyor. Ancak Erdoğan bunun büyümeyi frenleyeceğini söyleyerek, ekonomide hızlı başlangıç hedefiyle - ki bu yere çakıldı- düşük faiz oranları talebinde bulundu.

"Çoğunlukla Cumhurbaşkanı'nın kurallarını izleyen Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın 24 Ocak'ta gerçekleşecek toplantıda artık faiz oranını artırıp artırmayacağı konusunda karar vermesi gerekecek."

Times Gazetesi'nin haberinde, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye uçtuğu hatırlatılarak, İngiltere'nin Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün yanında garantör olarak zirvede merkezi bir rol üstlendiği belirtildi.

"Bir çözüm, Türkiye'ye BM Barış Gücü'nde daha büyük bir rol verilmesi olur. Ankara hükümeti, güvenlik kozunu oynarken, anlaşmanın diğer kısımlarının başarıya ulaşıp ulaşmayacağını görmeyi bekliyor. Ancak her şey tahmin edilemez Erdoğan'ın güvenlik konusunda ne kadarına boy eğeceğine bağlı."

Guardian gazetesinde ise, Atina muhabiri Helena Smith, Cenevre görüşmelerinde Kıbrıs için "karar anının" geldiğini yazdı:

"Delegeler daha çok saatlerin gerekirse durdurulabileceği 'açık uçlu' bir süreçten bahsettiler. Aralarından biri, 'Yıllardır tartışılan bir konunun bir günde çözülemeyeceğinin farkındayız. Müzakereler hafta sonuna uzatılabilir' dedi.

"Görüşmeleri Kıbrıs'ın yeniden birleştirilmesi için son şans olarak gören Anastasiades'ın Türkleri 90 bin mültecinin evlerine dönebileceği bir alan sağlamak konusunda ikna etmek gibi ürkütücü bir görevi var.