12 Ocak Cuma Spor Gündemi

(ÖZEL) Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: \"Daha başarının yarısındayız\"

\"Göztepe\'nin hedefleri çok büyük\"

\"Jahovic\'in ligde göstereceği performans her şeyin ötesinde\"

\"Cenk Tosun\'un başarısı için dua edeceğim\"

(ÖZEL) 2018 Dünya Motokros Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacak Afyonkarahisar\'ın belediye başkanı Burhanettin Çoban: \"Yarışların tek adresi Afyonkarahisar olacak\"

\"Spora yatırım yapmaya devam edeceğiz\"

\"Afyon halkı spor takımlarının yanında\"

BEŞİKTAŞ

11:00 Hazırlıklar devam edecek.

17:00 Siyah-beyazlılar, Arnavutluk ekibi Skenderbeu ile özel maçta karşılaşacak ve maçın bitiminin ardından İstanbul\'a dönecek.

FENERBAHÇE

10.30 Sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürecek.

14:30 Teknik direktör Aykut Kocaman, basın toplantısı düzenleyecek.

GALATASARAY

10:30-17:30 Takımın Antalya kampındaki çalışmaları devam edecek.

11:00 Sarı-kırmızılı ekip Turkcell ile iş birliği anlaşması imzalayacak. Toplantıya başkan Dursun Özbek de katılacak.

TRABZONSPOR

10:00 Bordo-mavililer günü tek çalışmayla tamamlayacak.

BURSASPOR

Antalya kampını tamamlayan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.

GAZİANTEPSPOR

14:00 Teknik direktör Oktay Derelioğlu için Celal Doğan Tesisleri\'nde imza töreni düzenlenecek.

ATİKER KONYASPOR

18:00 Yeşil-beyazlılar, Antalya kampında günü çift idmanla tamamlayacak.

OSMANLISPOR

Antalya kampını tamamlayan Başkent ekibi, çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek.

AVRUPA\'DAN FUTBOL

22:30 Bayer Leverkusen - Bayern Münih (Beşiktaş\'ın rakibi)

SÜPER LİG EKİPLERİNİN HAZIRLIK MAÇLARI

15:00 Aytemiz Alanyaspor - FC Kamza

15:30 Kasımpaşa - Partizani Tirana

17:00 Göztepe - Adanaspor

17:00 Demir Grup Sivasspor - Zhetysu

17.00 Beşiktaş - Skenderbeu

18:00 Medipol Başakşehir - ADO Den Haag

BASKETBOL

-THY Avrupa Ligi-

20:30 Anadolu Efes - Kızılyıldız

VOLEYBOL

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-

18.30 Çanakkale Bld. - Nilüfer Bld.