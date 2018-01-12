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Spor

12 Ocak Cuma Spor Gündemi

(ÖZEL) Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Daha başarının yarısındayız" "Göztepe'nin hedefleri çok büyük" "Jahovic'in ligde göstereceği performans her şeyin ötesinde" "Cenk Tosun'un başarısı için dua edeceğim" (ÖZEL) 2018 Dünya Motokros Şampiyonası'na

12 Ocak 2018 12:40

(ÖZEL) Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: \"Daha başarının yarısındayız\"
\"Göztepe\'nin hedefleri çok büyük\"
\"Jahovic\'in ligde göstereceği performans her şeyin ötesinde\"
\"Cenk Tosun\'un başarısı için dua edeceğim\"

(ÖZEL) 2018 Dünya Motokros Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacak Afyonkarahisar\'ın belediye başkanı Burhanettin Çoban: \"Yarışların tek adresi Afyonkarahisar olacak\"
\"Spora yatırım yapmaya devam edeceğiz\"
\"Afyon halkı spor takımlarının yanında\"

BEŞİKTAŞ
11:00 Hazırlıklar devam edecek.
17:00 Siyah-beyazlılar, Arnavutluk ekibi Skenderbeu ile özel maçta karşılaşacak ve maçın bitiminin ardından İstanbul\'a dönecek.

FENERBAHÇE
10.30 Sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürecek.
14:30 Teknik direktör Aykut Kocaman, basın toplantısı düzenleyecek.

GALATASARAY
10:30-17:30 Takımın Antalya kampındaki çalışmaları devam edecek.
11:00 Sarı-kırmızılı ekip Turkcell ile iş birliği anlaşması imzalayacak. Toplantıya başkan Dursun Özbek de katılacak.

TRABZONSPOR
10:00 Bordo-mavililer günü tek çalışmayla tamamlayacak.

BURSASPOR
Antalya kampını tamamlayan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.

GAZİANTEPSPOR
14:00 Teknik direktör Oktay Derelioğlu için Celal Doğan Tesisleri\'nde imza töreni düzenlenecek.

ATİKER KONYASPOR
18:00 Yeşil-beyazlılar, Antalya kampında günü çift idmanla tamamlayacak.

OSMANLISPOR
Antalya kampını tamamlayan Başkent ekibi, çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek.

AVRUPA\'DAN FUTBOL
22:30 Bayer Leverkusen - Bayern Münih (Beşiktaş\'ın rakibi)

SÜPER LİG EKİPLERİNİN HAZIRLIK MAÇLARI
15:00 Aytemiz Alanyaspor - FC Kamza
15:30 Kasımpaşa - Partizani Tirana
17:00 Göztepe - Adanaspor
17:00 Demir Grup Sivasspor - Zhetysu
17.00 Beşiktaş - Skenderbeu
18:00 Medipol Başakşehir - ADO Den Haag

BASKETBOL
-THY Avrupa Ligi-
20:30 Anadolu Efes - Kızılyıldız

VOLEYBOL
-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
18.30 Çanakkale Bld. - Nilüfer Bld.

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