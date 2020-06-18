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Eğitim

12'nci sınıftaki öğrenciler hazirandaki sorumluluk sınavlarına girebilecek

18 Haziran 2020 23:38

Liselerin tüm sınıf düzeylerinde 22-30 Haziran'da yapılması planlanan sorumluluk sınavları, sadece 12'nci sınıflardan isteyen öğrencilere yönelik uygulanacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter hesabından sorumluluk sınavlarına ilişkin açıklama yaptı.

Safran, "Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12'nci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaktır. Tüm öğrencilere başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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