T24 LogoT24 Logo
Gündem

1.2 MİLYON LİRAYI GASP ETTİLER -1

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL DHA Bahçelievler'de bir aracın önünü kesen gaspçılar 1 milyon 200 lirayı alarak kaçtı

08 Mayıs 2018 13:25

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Bahçelievler\'de bir aracın önünü kesen gaspçılar 1 milyon 200 lirayı alarak kaçtı.
Olay sabah saatlerinde Kuyumcukent kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki bir aracın önünü kesen silahlı gaspçılar araç içinde bulunan 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi aracı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri kovalamaca sırasında aracı durdurmak için ateş açtı. Gaspçılar polise silahla karşılık verdi. Gaspçılar aracı Esenyurt\'a otoparka bırakıp yaya olarak kaçtı. 

Görüntü Dökümü:
-Parası çalınan kişiler
-Polis ekipleri
-Aracın görüntüsü
-Polisin incelemesi
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZErsan SANİSTANBUL DHA BahçelievlerOlayKuyumcukentSeyirPolisGaspçılarEsenyurtDökümü Parası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24