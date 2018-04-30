12 milyon emekliye ikramiye müjdesi

Bakanlar Kurulu sonrası 24 milyar liralık ekonomi paketini açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, 12 milyon emekliyi ilgilendiren bir açıklama yaptı. Yıldırım "Emeklilere, gazi ve şehit yakınlarına Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi bin TL ikramiye verilecek" açıklaması yaptı.

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Yıldırım'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Emekli olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz, şehit yakınlarımız var. Devletten emeklilik dışında maaş alanlar bunlara da her yıl Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer bayram ikramiyesi vereceğiz.

Hayırlı uğurlu olsun emeklilerimiz her şeyin en güzeline layık. Hükümet olarak var gücümüzle çalıştık çalışmaya devam ediyoruz. Bu planlanan gelirlerin üzerinde gelir geliyor. Bütün bunların hesabını kitabını yaptık, oturduk karar verdik.

Meclise bugün itibariyle bu kanun tasarısını iletmiş bulunuyoruz. Yapısal reformlar bitmiş değil, yeni dönemde artarak devam edecek. Bir çok alanda yeni reformlar seçimden sonra oluşacak olan ilk parlamentoda ele alınacak."