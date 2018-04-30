T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

12 milyon emekliye ikramiye müjdesi

"Emeklilere, gazi ve şehit yakınlarına Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi bin TL ikramiye verilecek"

30 Nisan 2018 23:00

Bakanlar Kurulu sonrası 24 milyar liralık ekonomi paketini açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, 12 milyon emekliyi ilgilendiren bir açıklama yaptı. Yıldırım "Emeklilere, gazi ve şehit yakınlarına Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi bin TL ikramiye verilecek" açıklaması yaptı.

TIKLAYIN - Başbakan açıkladı; Vergi ve prim borçları yapılandırılıyor

Yıldırım'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Emekli olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz, şehit yakınlarımız var. Devletten emeklilik dışında maaş alanlar bunlara da her yıl Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer bayram ikramiyesi vereceğiz.

Hayırlı uğurlu olsun emeklilerimiz her şeyin en güzeline layık. Hükümet olarak var gücümüzle çalıştık çalışmaya devam ediyoruz. Bu planlanan gelirlerin üzerinde gelir geliyor. Bütün bunların hesabını kitabını yaptık, oturduk karar verdik.

Meclise bugün itibariyle bu kanun tasarısını iletmiş bulunuyoruz. Yapısal reformlar bitmiş değil, yeni dönemde artarak devam edecek. Bir çok alanda yeni reformlar seçimden sonra oluşacak olan ilk parlamentoda ele alınacak."

 

ETİKETLER

emeklimaaşzambakanlar kuruluhükümetbaşbakanbinali yıldırımramazankurban

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24