12 milyon dolarlık tabloyu gasbeden 2 kişiye gözaltı (3)

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Antalya\'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, İran vatandaşı M.F.\'nin elinde bulunan Fransız ressam Henri Matisse\'ye ait yaklaşık 12 milyon dolar değerinde tabloyu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheliden Y.E. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gözaltındaki emekli polis memuru M.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca İran vatandaşı M.F. isimli şahsın İran’daki dedesinden miras, Henry Mattise’nin eseri olan iddiaya göre kıymetli tabloyu bir takım planlarla, tehditle ve silah zoruyla elinden aldığını iddia ettiği kişilerden biri 03.11.2018 tarihinde Alanya Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanıp, bir kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturma eserin niteliğine göre Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet kapsamında da soruşturulmaktadır.”