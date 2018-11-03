12 milyon dolarlık tabloyu gasbeden 2 kişiye gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Alanya\'da bir İran vatandaşı M.F.\'nin elinde bulunan Fransız ressam Henri Matisse\'ye ait yaklaşık 12 milyon dolar değerinde tabloyu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin polis eşliğinde getirildikleri adliyede işlemleri sürüyor.

TABLONUN ÖZEL NOTU VE SERTİFİKASI

Diğer yandan, ele geçirilen tablonun arkasında, \'Henri Matisse. Woman with a still Life. 1943. Oil on canvas. 41 cm x 33 cm. Original work\' yazılı not yer aldığı belirlendi. Ayrıca, tablonun orijinal ve M.F.\'nin ailesin ait olduğunu anlattığı kaydedilen Arapça yazılı metnin yer aldığı sertifika da operasyonda ele geçirildi.



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