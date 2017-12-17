12 milyon çalışanın maaşı 3 bin liranın altında, yüzde 40 asgari ücretli

Asgari ücrette 2018 yılı için zam oranı belirlenmeden önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir araştırma yaptı. Buna göre Türkiye’deki çalışanların yüzde 40.3’ü asgari ücretle çalışıyor. Yüzde 42.7’si ise asgari ücretin iki katı kadar maaş alıyor.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu ay içinde 2018 yılı artışı belli olacak olan ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin, analizini yaptı. Bakanlığın tespitlerine göre, Türkiye’de çalışanların yüzde 40.3’ü, bir başka deyişle 5.8 milyon kişi, asgari ücretle çalışıyor. Çalışanların yüzde 42.7’si ise asgari ücretin iki katına kadar maaş alıyor. Buna göre çalışanların yüzde 83’ü (12 milyon kişi), 1404 ile 2 bin 808 TL arasında değişen ücretlerle çalışıyor. Halen Türkiye’deki çalışan sayısı, stajer ve kursiyerler dışarıda bırakıldığında, 14 milyon 547 bin 574 kişi düzeyinde bulunuyor.

Arnavutluk'ta 181 Euro

Bakanlığın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na da sunduğu asgari ücret raporuna göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki asgari ücret, 2017 yılı Temmuz ayı verilerine göre, 181 Euro’dan başlıyor. 181 Euro’luk asgari ücret Arnavutluk’ta uygulanırken, Lüksemburg’da ise bu rakam 1999 Euro seviyesinde bulunuyor. Türkiye’deki 443 Euro’luk asgari ücret ise Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Karadağ, Letonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Hırvatistan gibi 12 ülkedeki asgari ücretten daha yüksek düzeyde bulunuyor. ABD’de 1101 Euro seviyesinde bulunan asgari ücret, Belçika, Hollanda, Fransa, Almanya gibi ülkelerde ise Türkiye’den daha yüksek düzeyde uygulanıyor.

16.9 milyar lira destek

Türkiye’deki asgari ücret artış oranlarında, 2016 yılı başı çekiyor. 2015 yılında net düzeyde ilk yarıda yüzde 6.51, ikinci yarıda 5.42 artan asgari ücret, 2016 yılında ise yüzde 30.03 oranında artırılıyor. 2017 yılındaki artış oranı ise, yüzde 7.9’da kalıyor. 2016 yılındaki yüzde 30’luk artışı sübvanse etmek için getirilen 100 TL’lik asgari ücret desteği de raporda yer alıyor. Bu kapsamda 2016 yılında 9.4 milyar lira aktarım yapıldığı belirtilen rapora göre, 2017 yılı Eylül ayına kadar da 7.5 milyar liralık destek veriliyor. Asgari ücret desteğinin, 2018 yılında ise sonlandırılması planlanıyor.

Türkiye'nin çekincesi var

Rapora göre, Avrupa’da çalışanların temel hakları Avrupa Sosyal Şartı ile güvence altına alınmış durumda. Bu şartla, 23 sosyal hak güvence altına alındı ve 1965 yılında uygulamaya girdi. 1999 yılında da Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı (GGASŞ) yürürlüğe girdi. Türkiye GGASŞ’yi 2007 yılında belli çekincelerle onayladı. Türkiye’nin çekince koyduğu maddeler arasında, “Çalışanların kendilerine ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlayacak ücret hakkına sahip oldukları” ifadesi de yer aldı. Bu fıkraya Türkiye dahil 14 devlet çekince koydu.