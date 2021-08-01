12 milletvekili 3 yıldır Meclis'te kürsüye çıkmadı

Tatile giren TBMM'nin 27. döneminde AKP’li 10 HDP’li ve MHP’li birer vekil, 3 yılı aşkın zamanda sadece yemin etmek için kürsüye çıktı.

Meclis bir yasama yılını daha tamamladı ve 1 Ekim'e kadar tatile girdi. 7 Temmuz 2018'de başlayan bu dönemde, 3 yılı aşkın zaman dilimi geride kalırken, parlamentodaki 12 milletvekili de ilginç bir istatistiğe imza attı. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AKP'li 10, HDP'li ve MHP'li birer milletvekili, yemin ettikten sonra 3 yıldır Meclis Genel Kurulu'nda hiç kürsüye çıkıp konuşmadı. Komisyon toplantılarında da söz almadılar. İşte o isimler:

Mehmet Özhaseki: 2015'ten bu yana 3 dönemdir AKP milletvekili ve Kayseri eski Büyükşehir Belediye Başkanı. Çevre Bakanlığı da yaptı. Ankara Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve kaybetti.

Ali İhsan Yavuz: Sakarya Milletvekili Yavuz, AKP'nin Seçim İşleri Başkanlığı'nı yürütüyor. Son 3 yılda kürsüye çıkmadı. Yavuz, 2019'daki İstanbul seçimlerindeki “Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu” sözleri ile hatırlanıyor.

Ali İhsan Arslan: Daha çok ‘Mücahit' ismiyle biliniyor, AKP Ankara Milletvekili Arslan partinin kurucularından ve uzun yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınındaki isim oldu. Yemin töreni dışında kürsüye çıkmadı.

Alev Dedegil: İstanbul Milletvekili Dedegil, AKP'nin tecrübeli vekillerinden. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinde de bulundu. Dedegil'in hazırladığı kanun teklifi veya soru önergesi de yok.

Harun Karacan: Eskişehir milletvekili. AKP Genel başkan yardımcılığı görevini de yürüttü.

Aziz Babuşçu: İki dönemdir AKP İstanbul milletvekili. 8 yıl süreyle İstanbul İl Başkanlığı da yaptı. O da yemin töreni dışında kürsüye çıkmadı.

Murat Baybatur: AKP Manisa Milletvekili. Son 3 yılda kürsüye çıkmadı. Meclis'te Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi.

İlknur İnceöz: 2007 yılından itibaren 5 dönemdir AKP milletvekili. 2011 yılında FETÖ'ye giden AKP'li bir grup milletvekili içinde yer almış ve çok tartışılmıştı.

Muhammed Avcı: AKP Rize Milletvekili Avcı, 3 yıl boyunca en sessiz isimlerden biri oldu. Kanun teklifi de hazırlamadı.

Mehmet Altay: AKP Uşak Milletvekili Altay, 4 dönem üst üste vekil seçildi. O da kürsüye hiç çıkmayan isimlerden.

İsmet Büyükataman: MHP Bursa Milletvekili Büyükataman, 5 dönemdir üst üste vekil seçiliyor. MHP Genel Sekreteri ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kurmay kadrosundan.

Berdan Öztürk: HDP Ağrı Milletvekili ve muhalefet partisinden vekil olmasına rağmen kürsüye yemin töreni dışında çıkmadı. Hazırladığı yasa teklifi de bulunmuyor.