12 metrelik tekne ile okyanusu geçecekler

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde yaşayan yat eğitmeni Akın Akbalık ile kaptan Orçun Gönen, Atlantik Okyanusu\'nun geçileceği ve 330 yatın katılacağı Atlantic Rally For Cruises yarışında 12 metrelik tekne ile Türk bayrağını dalgalandıracak.

Bodrum ilçesinde yaşayan Mardinli kaptan ve yat kaptanlığı eğitmeni 47 yaşındaki Akın Akbalık ile 37 yaşındaki yardımcısı kaptan, gemi acentesi işletmecisi Orçun Gönen, 12 metrelik Ares isimli tek direkli polyester performans teknesi ile dünyanın en zorlu yarışlarından biri olan ve 120 ülkeden 330 yatın katılacağı Atlantic Rally For Cruises\'te Türkiye\'yi temsil edecek. Milta Marina A.Ş.\'de demirli bulunan tekneyi Armada Yatçılık Limited Şirketi\'nin desteği ile yarışa hazır hale getiren Akbalık ve Gönen, 24 Eylül\'de düzenlenecek tören ile Bodrum\'dan denize açılacak. 5 Kasım tarihinde İspanya\'nın okyanus kenti Las Palmas\'tan start alacak ve Karayipler\'deki Saint Lucia\'da sona erecek olan yarışta Akbalık ve Gönen, 3 bin millik rotada dünya devleri ile mücadele edecek.

Türk bayrağı altında en iyi dereceyi almaya çalışacaklarını kaydeden Orçun Gönen, \"Çok profesyonel bir tekne ile değil ama yarışa hazır hale getirdiğimiz teknemiz ile okyanusu geçeceğiz. 3 bin millik rotayı 26 günde aşmayı planlıyoruz. 24 Haziran 2018 tarihinde Bodrum\'a geri dönmeyi planladığımız 18 bin millik yolculuğun çok önemli bölümünü yelken ile kat edeceğiz\" dedi.

Bu tür uluslararası organizasyonlara katılan Türk denizci sayısının her yıl artığını ancak yine de yeterli olmadığını belirten Akın Akbalık ise \"Amacımız Türk denizciliğini yelkenciliğini ve bu tür organizasyonlara katılan Türk bayraklı sayısının artmasını sağlamak. Mardinli bir memur babanın çocuğu olarak içime işleyen deniz tutkusunu ve her denizcinin hayalinde olan bu yarışa katılma arzusunu arkadaşım Orçun kaptan ile gerçekleştireceğiz. Tüm bu sürede yelkenle dünya denizlerinde 18 bin mil yol kat edeceğiz. Türk denizciliği için hazırladığım kitap içinde bu yarış ve yolculuk çok önemli bir kaynak olarak yatçılık sektöründe yer alacak. Tecrübelerimizi bu kitapta bizden sonra bu rotaya gidecek olan yatçılarımıza aktaracağız\" dedi.

FOTOĞRAFLI